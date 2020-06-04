　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

真誇張！台南派出所長為越南妹打情敵　還謊稱「警員殉職」詐騙奠儀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局警官彭孟麒，在擔任歸仁分局大潭派出所所長，被控偽稱林姓員警過世向他人募得奠儀，案經台南地檢署裁定緩起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局警官彭孟麒，在擔任歸仁分局大潭派出所所長，被控偽稱林姓員警過世向他人募得奠儀，案經台南地檢署裁定緩起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

45歲前台南市警歸仁分局大潭派出所所長彭孟麒，被控偽稱退休林姓警員過世，詐領奠儀5千元吃上控詐欺官司，在台南地檢署偵辦時，彭員將犯罪所得繳回，檢察官審理後裁處緩起訴1年，彭男並應於緩起訴處分確定日起3個月內，向公庫支付新台幣2萬元，而保住警察飯碗。

彭孟麒於2015年8月起至2017年12月止，擔任台南市警歸仁分局大潭派出所長，竟意圖為自己不之所有，基於詐欺之犯意，以偽稱前大潭派出所退休林姓警員過世之名義，要求捐助善款由其轉交喪家親屬之方式，於2017年下半年某日，以電話向大潭派出所警友站查姓顧問訛稱離職林姓員警因故過世，請楊捐善款，致楊陷於錯誤，承諾捐款5000元，並於一星期後，前往龍崎區龍船派出所將裝有5000元之奠儀袋交予彭員。

▲台南市警局警官彭孟麒，在擔任歸仁分局大潭派出所所長，被控偽稱林姓員警過世向他人募得奠儀，案經台南地檢署裁定緩起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

彭員於2017年11月間某日，前往台南市仁德區開發三路1家公司找葉姓民眾，並訛稱歸仁分局林姓員警因公殉職，請求葉捐助善款，致葉陷於錯誤而答應捐款6000元，惟因當時葉有其他客戶在場，彭員乃先離去而未及取得6000元。案經台南市調查處移送偵辦。

檢察官偵辦時，彭員坦承犯情不諱，檢方審酌彭男5年內未曾受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且考量被告行為所生危害非鉅，復已將5000元返還予楊姓被害人，犯罪情節尚屬輕微等一切情狀，裁以緩起訴1年，彭員應於緩起訴處分確定日起3個月內，向公庫支付新台幣2萬元。

據了解，已婚的45歲彭員在2018年擔任台南市警歸仁分局大潭派出所所長時，傳出和越籍女子搞曖昧，2017年11月還涉嫌毆打情敵，遭記過2次拔掉主管職，而後又傳出假冒同事死訊涉對外募款，並經手管理警友站百萬元經費，1年後竟只剩10萬元，市警局調查時，警友站幹部表示流向沒問題，但未保留帳本和單據，錢多花在警友旅遊、餐敘、平安宴、獎勵警方破案及資助辦案費用。惟市警局認為彭員違反規定，除行政處分改調白河警分局。另詐欺部分由台南市調查處依法送辦。據了解，目前彭員在2019年6月調升台南市警局後勤科警務員，現在在市警局服務。

・卸妝膏：一罐卸全臉，回到家5分鐘就能躺著發懶

ET快訊
快訊／休旅車行駛北海岸　女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死
妙齡女全裸走出浴室…發現大叔「隔窗偷窺」　她用妙招逮到人
快訊／台灣端百億吸科技巨頭設廠名單曝　亞馬遜、Google入
李榮浩悄準備「生日3大禮」！楊丞琳哭到鼻子紅：謝謝老公
日23歲男大生持「十字弓」掃射家人！釀2死2傷
4億身家包租公偷吃越傭　空姐人妻慘被當工具人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

快訊／休旅車行駛北海岸　石門女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死

快訊／北市大安區意外！貨車載廢棄物「一路滑進地下室」…撞爛入口鐵捲門

人夫偷腥被正宮告　夥同小三小四找檢察官想解套！繳51萬元遇到冒牌貨

洩竹竿性侵案遭判刑　監院員工告4長官違法調通聯！法判無罪：王建煊下的令

妙齡女全裸走出浴室…發現變態大叔「隔窗偷窺」　她用妙招脫身並逮人

台南老翁騎腳踏車遭自小客車撞死　女駕駛辯：陽光刺眼沒看到　

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

快訊／休旅車行駛北海岸　石門女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死

快訊／北市大安區意外！貨車載廢棄物「一路滑進地下室」…撞爛入口鐵捲門

人夫偷腥被正宮告　夥同小三小四找檢察官想解套！繳51萬元遇到冒牌貨

洩竹竿性侵案遭判刑　監院員工告4長官違法調通聯！法判無罪：王建煊下的令

妙齡女全裸走出浴室…發現變態大叔「隔窗偷窺」　她用妙招脫身並逮人

台南老翁騎腳踏車遭自小客車撞死　女駕駛辯：陽光刺眼沒看到　

施振榮、張鴻仁發起「數位防疫產業大聯盟」　廣邀業者加入防疫國家隊

「下腹痛」恐敗血性休克！醫曝5大症狀…衛生習慣超重要

「佛洛伊德之死」3警協助教唆謀殺！　美東4日下午首出庭

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

外國廠商來台恐排擠效應？　經濟部：帶動供應鏈、中小企業

口罩、PS4悠遊卡搶爆！神人一整天「終極時間管理」...結局曝光　網秒懂認證

疫情下的俄羅斯紅場閱兵　陸專家：解放軍參加的機率很大

LIVE／確診住院治療剩8人「台灣逐步解封」　指揮中心14時說明

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

露營區木屋倒塌　露友脊椎粉碎性骨折

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

她離職刪除粉專　女老闆討賠213萬

包租公偷吃越傭　空姐人妻慘當工具人

即／高雄女深夜見男友！6hrs後全裸墜樓亡

他1萬元得標賓士！中檢收錢不交車…關鍵原因曝

「瘋狗」警踢斷民眾腳　擺爛2年拒賠償

科技高層睡人妻　姦情一曝光秒縮

即／南投工程車載「H型鋼樑」碰撞機車！騎士送醫不治

更多熱門

相關新聞

台南麻豆發生老翁遭撞送醫不治

台南麻豆發生老翁遭撞送醫不治

台南市麻豆區北勢里新生北路與南55線路口，6月2日傍晚6時多，發生一起腳踏車騎士與自小客車擦撞之嚴重交通事故，雙方皆無酒駕，83歲王姓老翁送醫傷重不治身亡，全案由麻豆分局警方調查處理中。

台南新化員警酒駕肇事逃離現場

台南新化員警酒駕肇事逃離現場

台南警喝酒調職變大尾…凌晨酒駕還肇逃

台南警喝酒調職變大尾…凌晨酒駕還肇逃

台南新化警酒駕遭記過！所長連坐被拔官

台南新化警酒駕遭記過！所長連坐被拔官

台南生質能源起大火！噴水恐爆沼氣搶救困難

台南生質能源起大火！噴水恐爆沼氣搶救困難

關鍵字：

台南員警過世詐騙奠儀緩起訴

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面