真誇張！台南派出所長為越南妹打情敵　還謊稱「警員殉職」詐騙奠儀

▲台南市警局警官彭孟麒，在擔任歸仁分局大潭派出所所長，被控偽稱林姓員警過世向他人募得奠儀，案經台南地檢署裁定緩起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

45歲前台南市警歸仁分局大潭派出所所長彭孟麒，被控偽稱退休林姓警員過世，詐領奠儀5千元吃上控詐欺官司，在台南地檢署偵辦時，彭員將犯罪所得繳回，檢察官審理後裁處緩起訴1年，彭男並應於緩起訴處分確定日起3個月內，向公庫支付新台幣2萬元，而保住警察飯碗。

彭孟麒於2015年8月起至2017年12月止，擔任台南市警歸仁分局大潭派出所長，竟意圖為自己不之所有，基於詐欺之犯意，以偽稱前大潭派出所退休林姓警員過世之名義，要求捐助善款由其轉交喪家親屬之方式，於2017年下半年某日，以電話向大潭派出所警友站查姓顧問訛稱離職林姓員警因故過世，請楊捐善款，致楊陷於錯誤，承諾捐款5000元，並於一星期後，前往龍崎區龍船派出所將裝有5000元之奠儀袋交予彭員。

彭員於2017年11月間某日，前往台南市仁德區開發三路1家公司找葉姓民眾，並訛稱歸仁分局林姓員警因公殉職，請求葉捐助善款，致葉陷於錯誤而答應捐款6000元，惟因當時葉有其他客戶在場，彭員乃先離去而未及取得6000元。案經台南市調查處移送偵辦。

檢察官偵辦時，彭員坦承犯情不諱，檢方審酌彭男5年內未曾受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且考量被告行為所生危害非鉅，復已將5000元返還予楊姓被害人，犯罪情節尚屬輕微等一切情狀，裁以緩起訴1年，彭員應於緩起訴處分確定日起3個月內，向公庫支付新台幣2萬元。

據了解，已婚的45歲彭員在2018年擔任台南市警歸仁分局大潭派出所所長時，傳出和越籍女子搞曖昧，2017年11月還涉嫌毆打情敵，遭記過2次拔掉主管職，而後又傳出假冒同事死訊涉對外募款，並經手管理警友站百萬元經費，1年後竟只剩10萬元，市警局調查時，警友站幹部表示流向沒問題，但未保留帳本和單據，錢多花在警友旅遊、餐敘、平安宴、獎勵警方破案及資助辦案費用。惟市警局認為彭員違反規定，除行政處分改調白河警分局。另詐欺部分由台南市調查處依法送辦。據了解，目前彭員在2019年6月調升台南市警局後勤科警務員，現在在市警局服務。

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