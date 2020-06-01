最強詐騙「假扮王牌律師」！親跑法院…狂接12人訴訟賺千萬　受害人官司全悲劇

記者趙蔡州／綜合報導

曾接手數件知名社會案件的王牌律師吳奎新，近期發現自己的名號遭不肖人士盜用，嫌犯除用他的名義接訴訟案外，還大膽的請助理協助或親自上法庭，只是嫌犯也謹慎只接假扣押、強制執行等，不一定需要律師出面的案件，如果有刑案就轉介給真正的律師處理，直到受害者找上吳奎新本人才發現受騙了。

假冒律師的男子名叫吳金興，他2008年起對外自稱律師，2013年違反律師法被判刑，出獄後開始冒用「吳奎新」名義接案，自製名片四處招搖撞騙，而且還真的有公司行號上當，找他當法律顧問或打各類官司，最後是受害者不甘官司沒進展，找上吳奎新本尊才讓事件會曝光。

▲嫌犯冒充王牌律師，還大膽接單跑法院。（圖／東森新聞）

吳奎新除了擅長不動產和勞工官司，也曾經接手數件知名社會案件，像是洪仲丘命案、陳進興妻舅張志輝殺人案、前金門縣長李炷烽貪汙案，他都是委任律師。吳奎新表示，假律師膽子很大，除了雇用助理協助外，還敢親自到法院開庭，但為求謹慎也很少親自露面。

吳奎新說，「根據（嫌犯）員工所陳述，他偶爾會出庭、偶爾會去處理，大部分的時間都叫助理處理比較多，真正如刑事案件等一定要律師去辯護的，他可能就轉介給他認識的律師去處理」，甚至有受害人付款千萬，委託嫌犯處理債權問題，官司結果卻是一場空。

▲吳奎新知情後也對嫌犯提告，但嫌犯已經全部脫產。（圖／東森新聞）

他表示，至少12名有受害者被騙後反過來提告，他也決定提告捍衛自己名譽，只不過嫌犯已經全部脫產，讓他感嘆「我贏的是一張壁紙」，所幸嫌犯現在已經被關押，無法再繼續招搖撞騙了。