臉書「台灣小農」故事超感人！他揭全是大陸詐騙　急勸世：別買一頁式廣告

▲臉書最近有許多看似台灣小農的農產品廣告。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站去年11月曾報導《小農故事包裝一頁式廣告詐騙 農委會設專線助民眾防騙》，但小農廣告不減反增。就有網友在PTT的Gossiping板上爆卦「你的每一次的購買 都將是中國詐騙養分」，直指這些廣告已經佔滿網路空間，劣質產品不僅傷害國人的健康，也傷害真正商家的聲譽，希望大家不要在不知名網站購物，尤其是一頁式廣告。

「你是否看過這些廣告：台灣桑葚山渣、屏東的黑巧克力、台南的芒果乾、嘉義的柿子餅、南投的葡萄果脯？」這位網友文中表示，這些商品廣告都是「劣質的中國（大陸）產品偽裝成台灣產品的假廣告」。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，這些來自中國大陸的詐騙網站似乎抓到台人心態，通通都主打MIT並配一個好故事，就能引發轉貼，創造銷售量，「更可惡的是，這些詐騙還開始製作假的商品標籤，將中國劣質農場品包裝成台灣產後，出貨給我們，竟然銷售的比真的台灣產品更好。」

而且大陸廠商還製作出偽造台灣製的商品標籤，還會編造類似「老農夫艱辛委屈的正名之路」、「家中第二代接手後，如何改良」等勾起惻隱之心的文案。

▲農產品打著台灣小農的名號，還配上賺人熱淚的故事。（圖／翻攝自PTT）

原PO接著分享自己的查證方法，「最簡單的方法就是詢問賣家一些台灣人才知道的問題，例如問他南投、澎湖高鐵站附近有沒有配送」、「或者請他們查一下0809449449的訂單」。原PO說，詐騙小編的效率相當高，通常一小時內就會回覆說查不到，「廢話，台灣人都知道080是客服電話，不可能在訂單留這種電話，但是中國（大陸）人可不懂。」

另外，也可以以圖搜圖，他用山楂條的產品圖去找，馬上發現商品來源是淘寶某賣家，生產地是大陸的廣東東莞，淘寶3包才賣台幣不到200元，但詐騙廠商卻賣將近1000元台幣。

▲以圖搜圖會發現，產品根本就是淘寶便宜貨。（圖／翻攝自PTT）

網友表示，這些廣告已經佔滿網路空間，如果日用品買到劣質品就算了，但畢竟是食品，「完全沒有經過政府檢驗，有沒有農藥殘留、有沒有重金屬污染你都不清楚」。甚至有消費者買了蜂蜜後，留言說每吃必嚴重肚子痛，「這些劣質中國（大陸）產品偽裝台灣產品大舉進入市場，不僅傷害國人的健康，劣質產品也影響到真正商家的商譽，因為消費者收到後發現產品瑕疵要退貨與廣告不符，卻是找這些真正努力的台灣商家負責。」

最後他提醒，如果要解決這樣的問題，只能靠每個人建立「請勿在不知名網站購買商品」的觀念，尤其要小心一頁式廣告。他也提供自製的AI詐騙網站偵測，可在線上舉報詐騙網站，「請記得，每一次的購買，都將成為這些中國詐騙廠商的養分。」