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女大生赴蒙特內哥羅「打工換宿」　竟是騙局…拒加入還被罰寫詐騙稿

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▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲我國與蒙國就案件移交達成共識，且互相交換文件，完成我國與歐洲國家間首次案件移交程序，為我國司法合作寫下新的篇章。。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台灣王男等92人組成詐欺集團，2019年9月前往歐洲小國蒙特內哥羅，設置3個機房打電話向大陸人行騙，其中有一名女成員誤認為是到該國「打工換宿」，未料卻被詐團幹部強迫工作。台灣員警會同蒙國治安單位聯手於2020年初破獲，並與蒙國完成我國與歐洲國家案件轉移首例，分5批將92名詐團成員押解回台；台中地檢署查出，詐團向中國人2000餘名被害人詐得逾6億元，3日依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及人口販運防治法等罪起訴王男、吳男等92人。

檢察官偵查期間，傳訊王男等人，查出幕後金主陳男涉嫌重大，今年5月間傳訊陳男到案，訊後向法院聲押陳男獲准。中檢今起訴王男等92人，而在押的陳男，則由檢察官另案偵辦中。

檢察官張時嘉指出，其中一名女成員當初加入詐團時，誤以為是到蒙特內哥羅「打工換宿」，未料到蒙國後卻被限制行動，遭幹部強迫打電話向大陸人詐財，她曾藉故不打電話或請病假，除被幹部責罵，還被罰抄詐欺講稿10次，檢察官請法官從輕量刑。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲由於新冠肺炎疫情影響，檢察官指揮刑事警國際科趕在蒙國尚無人確診時，在外交部協助下，將92名詐團成員分5梯次，於今年3月15日全數遣返回台。

中檢查出，王男（32歲）、吳男（40歲）等92人，2019年9月起至2020年1月8日止，在法國、蒙國等地設置電信詐欺話務機房，假冒中國通信管理局、公安、檢察官等，打電話向大陸人謊稱其遭冒辦電話涉及刑事案件，須匯款至公證帳戶等方式，被害人達2020人，詐得6億3278萬8500元，嚴重影響我國國際聲譽。2019年9月指揮刑事警察局國際刑警科深入追查，發現詐欺集團成員同年10月間進入歐洲蒙特內哥羅首都波德戈里察設立3個機房。

中檢透過國際警務合作與蒙國警方取得聯繫並提出司法互助，獲蒙國司法部回應，由蒙國特別檢察總署女檢察官「米拉」立案偵辦，我國檢警會同蒙國治安人員，於今年1月8日搜索設在波德戈里察的3處機房，查獲王、吳等92人。

蒙國特別檢察總署於今年1月22日回覆可準備移交，中檢於同年2月1日至6日，前往蒙國洽談人員遣返及案件移交等事項，在外交部及刑事局國際科協助下，我國與蒙國就案件移交達成共識，且互相交換文件，完成我國與歐洲國家間首次案件移交程序，為我國司法合作寫下新的篇章。

由於新冠肺炎疫情影響，檢察官指揮刑事警國際科趕在蒙國尚無人確診時，在外交部協助下，將92名詐團成員分5梯次，於今年3月15日全數遣返回台。

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