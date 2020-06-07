　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1歲半遭拋棄「媽媽只在書上看過」　兒淚憶：爸爸死後秒打來要錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

台南鄭姓男子從小只記得軍人父親酒後咒罵母親的背影，對於「母親、媽媽」等用語都僅止於書本或電視，童年生活幾乎都是寄人籬下，直到15歲才在一次偶然情況下見到母親，然而再次見面竟然是在父親的葬禮上，之後母子倆便斷了聯繫，如今反過來要求他負起扶養義務，顯然有失公平，因此決定提告，最後獲准免除扶養義務。

▲桃園市3歲李姓男童2016年4月間突然衝出馬路，差點被駕駛堆高機宋姓男子輾過。（示意圖／Pixabay）

▲鄭男的童年相當悲慘。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

鄭男在判決書中提到，成長過程中自有記憶以來，對於「媽媽、母親」等用語都僅止於書本或電視，在這段將近50年的歲月中，對「母親」應有的模樣可以說是一片空白，只聽已故父親說過，母親在他一歲半時離家，與外面認識的男人共同生活。

鄭男表示，父親是職業軍人，因為工作關係經常往返金門、馬祖，每次出門前都會買足整個月份的奶粉，結果某一次返家看到尚年幼的兒子（即鄭男）在床上大哭，母親卻忙著打麻將，父親請她沖泡奶粉，這才發現家中早已沒有奶粉，進一步追問才知道，原來父親一出發去工作，母親就把奶粉拿回購買店面要求退貨，兩人因此鬧翻。

「父親對母親離家去和他人同居的事，感到很受傷，曾跑去警局報案找人，但都沒有結果。」鄭男說，他對家庭的印象就是父親酒後意識模糊咒罵母親的背影，罵不夠還會打他，「我當時想不通父親為何如此，也不知道母親去了哪裡，只能忍受父親的情緒抒發，壓抑自己的感受，在高度精神及情緒緊繃的狀態下度過童年。」

▲▼新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄭男對母親幾乎可以說是毫無印象。

鄭男15歲那年偶然在外婆家遇到母親，兩人並未深入交談，後來才被告知那就是自己的母親，「這是我腦海中首次出現媽媽的模樣」，接著父親辭世，母子倆曾在葬禮上見過一次，「之後我就接到她同居人打來的電話，要求我放棄領取父親的終身俸，當時才深切感到不可置信，這讓我情何以堪？只是那時候我已經成年，基於人倫孝道，最終同意放棄」，如今還要求他負起扶養義務，實在很不公平。

對於上述指控，鄭男的母親承認，的確是在兒子1歲多時離家，之後就不曾照顧過，是由孩子的舅舅、舅媽帶回照顧到就讀小學之前，接著由丈夫帶回照顧至成年。台南地院法官認為，鄭母因為中風失能、無人照顧，現階段被安置在社會局，確實需要親人協助，但考量到她過往在沒有正當理由下未盡到扶養義務，且情節重大，最後裁定准許免除鄭男對母親的扶養義務，結束這段無緣的母子情。

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

ET快訊
快訊／鋒面雨彈開炸！北北基15縣市大雨特報　防雷擊強陣風
高市議長許崑源墜樓亡！吳敦義南下致意2度痛哭失聲
「此生再也不去高雄」放話成真：台灣沒救了！女星心疼韓國瑜PO
《蜘蛛人2》男星證實「罹癌末期」最快1年死亡！暴瘦病容近照曝
親曝退國民黨2關鍵原因！台東縣議員陳宏宗痛批：大家太自私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

民眾黨團總召：藍綠有影響力者應出面安撫　「政治成敗是一時的」

1215字分析韓國瑜玩完藍營南部翻身機會　蔡詩萍點出「關鍵心態」

「議會大炮」許崑源曾飆罵陳菊90秒　無黨籍起家投身藍營助馬韓

杏仁哥哭紅眼白玫瑰悼念許崑源　臉書一夜連4PO「再聽聽您的聲音」

綠議員PO許崑源死訊挨轟亂消費　許淑華酸：綠色是沒人性的顏色

許崑源最後對話吐失望「社會沒有是非」　妻淚訴只是去接個電話

進派出所「拒戴口罩」　高雄20歲狂男嗆警X掰：制服脫下來單挑！

高市議長許崑源墜樓亡！吳敦義南下致意「2度痛哭」：希望他放下一切

1歲半遭拋棄「媽媽只在書上看過」　兒淚憶：爸爸死後秒打來要錢

花蓮男酒駕見警心虛「紅燈右轉逃逸」　失控自撞早餐店

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

《陳芊芊》趙露思唱歌麥克風出賣她惹 　「韓少君」丁禹兮裝可愛..全場大傻眼XDD

食物浪費！台灣年廚餘量170萬噸　全靠人工篩...她：挑過一堆碎玻璃

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

確定過關！93萬票超過「9合1票數」 韓國瑜成台灣史上首位遭罷免市長

進派出所「拒戴口罩」　高雄20歲狂男嗆警X掰：制服脫下來單挑！

高市議長許崑源墜樓亡！吳敦義南下致意「2度痛哭」：希望他放下一切

1歲半遭拋棄「媽媽只在書上看過」　兒淚憶：爸爸死後秒打來要錢

花蓮男酒駕見警心虛「紅燈右轉逃逸」　失控自撞早餐店

快訊／瓦斯外洩！新店安和路輕軌工程挖破管線　現場緊急封鎖管制

快訊／兩派人馬約談判…苗栗頭份凌晨傳槍響！1男「頭部中彈」送醫亡

快訊／國1三義段車禍事故！轎車翻覆堵2車道　車流回堵2公里…警消急排除

許崑源墜樓亡！維基竟遭竄改嘲諷「X，笑死」　網怒炸：留點口德好嗎

挺韓高市議長許崑源墜樓亡！　高雄地檢署曝傷勢：全身多處骨折、頭部重創

有洋蔥...失聯移工自行到案　只求捧姊姊骨灰回越南

傻男邂逅白富美！三胞胎出生後發現「詭異巧合」...妻兒竟離奇失蹤了

進派出所「拒戴口罩」　高雄20歲狂男嗆警X掰：制服脫下來單挑！

企聯射箭／連敗不止陷低潮　譚雅婷曾有避戰心態

母女跟同一個男人做過！　《好萊塢》倒轉時空揭露演藝圈八卦

行駛時引擎蓋恐有開啟疑慮　Nissan北美召回180萬輛Altima

吳朋奉「家人淚捧骨灰」送別最後一程　告別式布置曝光

影／防疫7日大解封！賴清德台南打棒球　超強身手「封殺」郭國文

「狗格分裂金」露齒低吼！停下又頂手討摸　網笑：搞得我好亂啊

「鄧超一直在變」：能一起生活其實很不容易！　孫儷結婚周年吐相處11細節…人妻超有感

佛洛伊德夢想開更生人餐廳　女友淚憶當年…「我愛妳」成最後纏綿情話

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

社會熱門新聞

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

殯儀館外凌晨吹狗螺30秒　許崑源發3篇文3分鐘後跳樓亡

許崑源跳樓　李四川痛曝壓垮原因

許崑源墜樓亡！妻女聽到敲門聲…警開口她秒昏厥

對中年男畏懼　師助學生揭五金老闆惡行

影／桃園騎士闖紅燈　「神風式」撞擊影片曝

許崑源墜樓亡　罷韓網友留言

快訊／苗栗凌晨傳槍響！1男頭中彈亡

在服飾店買褲子堅持不試穿　男子付錢的舉動讓店家爆炸

即／高雄市議長許崑源跳樓身亡　警方證實

許崑源妻子悲傷過度　醫師緊急到場

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

更多熱門

相關新聞

母獨力養家20年　4子女勸放生他

母獨力養家20年　4子女勸放生他

台南陳姓男子婚後流連聲色場所，離家出走2年只回家探望子女3、4次，之後就完全「放生」，讓黃姓妻子獨自扶養4名子女長達20年。等到孩子們都成年了，黃妻才鼓起勇氣決定訴請離婚，4名子女也提告要求免除對父親的扶養義務，最後獲得台南地院法官裁准。

誰會為200元下海？她曝13天工作打臉

誰會為200元下海？她曝13天工作打臉

櫃姐法庭狂酸討客兄　反賠3.5萬

櫃姐法庭狂酸討客兄　反賠3.5萬

姑嫂停靈處打到見血　一查都是誦經師

姑嫂停靈處打到見血　一查都是誦經師

醉拳毆傷兩女警　男賠10萬換緩刑

醉拳毆傷兩女警　男賠10萬換緩刑

關鍵字：

台南地院扶養

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

建商蓋好自用9年　不留了！整棟電梯別墅開價8.8億賣

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

93萬9090罷韓！鄉民倒過來驚見寓意

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜到場

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」

鳥寶上喙險插脖　神手幫修還帥樣

更多

最夯影音

更多
浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻
陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面