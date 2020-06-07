1歲半遭拋棄「媽媽只在書上看過」　兒淚憶：爸爸死後秒打來要錢

記者黃翊婷／綜合報導

台南鄭姓男子從小只記得軍人父親酒後咒罵母親的背影，對於「母親、媽媽」等用語都僅止於書本或電視，童年生活幾乎都是寄人籬下，直到15歲才在一次偶然情況下見到母親，然而再次見面竟然是在父親的葬禮上，之後母子倆便斷了聯繫，如今反過來要求他負起扶養義務，顯然有失公平，因此決定提告，最後獲准免除扶養義務。

▲鄭男的童年相當悲慘。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

鄭男在判決書中提到，成長過程中自有記憶以來，對於「媽媽、母親」等用語都僅止於書本或電視，在這段將近50年的歲月中，對「母親」應有的模樣可以說是一片空白，只聽已故父親說過，母親在他一歲半時離家，與外面認識的男人共同生活。

鄭男表示，父親是職業軍人，因為工作關係經常往返金門、馬祖，每次出門前都會買足整個月份的奶粉，結果某一次返家看到尚年幼的兒子（即鄭男）在床上大哭，母親卻忙著打麻將，父親請她沖泡奶粉，這才發現家中早已沒有奶粉，進一步追問才知道，原來父親一出發去工作，母親就把奶粉拿回購買店面要求退貨，兩人因此鬧翻。

「父親對母親離家去和他人同居的事，感到很受傷，曾跑去警局報案找人，但都沒有結果。」鄭男說，他對家庭的印象就是父親酒後意識模糊咒罵母親的背影，罵不夠還會打他，「我當時想不通父親為何如此，也不知道母親去了哪裡，只能忍受父親的情緒抒發，壓抑自己的感受，在高度精神及情緒緊繃的狀態下度過童年。」

▲鄭男對母親幾乎可以說是毫無印象。

鄭男15歲那年偶然在外婆家遇到母親，兩人並未深入交談，後來才被告知那就是自己的母親，「這是我腦海中首次出現媽媽的模樣」，接著父親辭世，母子倆曾在葬禮上見過一次，「之後我就接到她同居人打來的電話，要求我放棄領取父親的終身俸，當時才深切感到不可置信，這讓我情何以堪？只是那時候我已經成年，基於人倫孝道，最終同意放棄」，如今還要求他負起扶養義務，實在很不公平。

對於上述指控，鄭男的母親承認，的確是在兒子1歲多時離家，之後就不曾照顧過，是由孩子的舅舅、舅媽帶回照顧到就讀小學之前，接著由丈夫帶回照顧至成年。台南地院法官認為，鄭母因為中風失能、無人照顧，現階段被安置在社會局，確實需要親人協助，但考量到她過往在沒有正當理由下未盡到扶養義務，且情節重大，最後裁定准許免除鄭男對母親的扶養義務，結束這段無緣的母子情。

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