櫃姐法官面前狂酸討客兄　嗆女老師「吃飽等妳告」反賠3.5萬

記者黃翊婷／綜合報導

江姓櫃姐2018年間陪朋友出庭，卻在法官面前用台語辱罵吳姓女老師「討客兄」、「不要臉」，反而害自己吃上刑事官司，去年底被依公然侮辱罪判處罰金5000元。但事情還沒結束，吳女另外提起民事訴訟求償30萬元的精神撫慰金，判決結果日前出爐，江女還得再賠償3萬元。

▲江女幫朋友出氣，卻讓荷包失血3萬5000元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

刑事方面，江女是在2018年8月31日陪同朋友前往台南高分院打外遇官司，當時法院勸雙方當事人想想過去擁有的美好回憶，不要一直充滿負能量，她卻在旁邊碎碎念，包含「妳不要這樣不要臉啦」、「這樣會吐死，討客兄還在那邊吞不下這口氣」、「社會敗類」，一聽到吳女揚言提告，甚至反嗆「我吃飽閒閒等妳」。

結果吳女真的「如她所願」提告公然侮辱。江女坦承當時的確有在法庭上說出討客兄，但沒有任何公然侮辱的意思，「我沒有說不要臉、瘋女人，當時是想勸吳女，並非辱罵之意，而且事發地點是在法庭內，不是公開場合。我講的都是事實，並不構成侮辱罪。」最後還是被依法判處罰金5000元。

▲吳女不滿在法官面前被不相關的人辱罵，於是反過來對與江女提告。

接著，吳女在民事訴訟中主張，因為江女在庭上故意辱罵，讓原本患有中度憂鬱症的她受到刺激，心中一直無法釋懷，導致用藥加重，時常有想輕生的念頭，生活相當痛苦，因此決定求償30萬元的精神撫慰金。

而一連吃上兩場官司的江女反駁，她是看不下去吳女明明有配偶，還另外交男友，最後夫妻倆反過來向婚外情對象索賠70萬元，實在氣不過才會叫對方不要再做討客兄的行為，真的沒有侮辱的意思。

但高雄地院簡易庭認為，縱使吳女在婚姻期間有不正當的交往關係，那也是他們的事，與江女無關，況且婚外情涉及私德，她卻當庭用「不要臉」、「討客兄」、「瘋女人」等言語辱罵，客觀上屬於有針對性的人身攻擊言論，而非單純描述事時，加上這一切都有法庭錄音佐證，故認定她確實侵害對方的名譽權，衡量雙方經濟收入等因素，最後裁定應賠償3萬元較為適當。

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