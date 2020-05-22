姑嫂殯儀館停靈處扯髮打到見血　法官一查兩人都是誦經師

記者黃翊婷／綜合報導

61歲婦人阿霞（化名）去年11月6日上午11時許在台南市某殯儀館的地下室停靈處，與另一名婦人阿秋（化名）起爭執，兩人當場打到見血。阿秋事後分別提出刑事及民事訴訟，台南地院法官進一步追查，發現她們其實是姑嫂關係，而且同樣都是以在殯儀館誦經為業，最後裁定應阿霞應賠償5萬元，全案仍可上訴。

▲阿霞和阿秋在殯儀館的停靈處吵架。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

阿秋在判決書中主張，事發當天因故起爭執，阿霞一氣之下竟然徒手拉扯她的頭髮，並出手毆打，導致她頭頂部分頭髮脫落、左頂部腫脹、左肩紅腫、右手拇指瘀傷等等，因為用力過猛還流了血，幸好後來有其他人上前幫忙，才躲過一劫。

阿秋坦言，因為頭否被扯落的關係，受傷的頭皮已經無法再長出健康的頭髮，影響到她的容貌，因而罹患混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，身心嚴重受創，為了討回公道，決定提告求償精神慰撫金50萬元、醫藥費3150元，總計50萬3150元。

▲阿霞與阿秋都是誦經師。

不過，對於上述指控，阿霞經過合法通知並未出庭，或出示任何書面聲明。台南地院法官依職權調閱刑事卷宗，發現阿霞在今年2月間被依傷害罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案確定，內容描述也與阿秋的主張相符。

法官接著說，阿霞不識字，平時在殯儀館誦經為業，每完成一次可以獲得1000元，名下有6筆房屋、土地、汽車財產，而挨打的阿秋家境小康，同樣也是靠誦經為業，兩人其實是姑嫂關係，考量到雙方在這起事件中受到的傷害程度等因素，最終將精神慰撫金縮減至5萬元，裁定應賠償金額為5萬3150元較為適當，全案仍可上訴。