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醉男看到「兩女警」到場扯髮猛揍　下秒被壓制賠10萬換緩刑

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▲台南市警二分局執行取締酒後駕車專案勤務，並同步查核是否有居家檢疫隔離者在外趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警員執勤難免會遇到一些不願配合的民眾。圖為台南市第二警分局執行取締酒駕專案勤務。（示意圖／記者林悅翻攝，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

38歲的陳姓男子今年2月21日因為喝醉酒在家鬧事，台南市第二警分局兩名女警接獲報案前往處理，沒想到他看到警察到場不僅沒有收斂，甚至出手攻擊，最後一共賠償10萬2000元才換得2年緩刑。

判決書中提到，陳男當天凌晨4時許酒後在家鬧事，謝姓、高姓兩名女警接獲通報前往處理，當時是陳父帶著兩人上到二樓住家，沒想到他一看到警察到場，竟然直接出手攻擊，導致謝員臉部、手部擦挫傷，高員頭部外傷併頭髮拉扯傷，以及眼部、左側臉頰、後枕部、手臂等多處挫傷，連眼鏡也被當場打壞。

兩名女警雖然莫名挨打，但很快就反應過來，並合力反將陳男壓制在地，接著呼叫其他警力前來支援。陳男被逮之後十分懊悔，不僅坦承犯行，也願意分別賠償兩名女警3萬元、7萬2000元。

台南地院法官認為，陳男在警員依法執行職務時施以強暴行為，明顯是藐視法治與執法公權力的心態，而且損及警員執行職務的尊嚴，對基層員警執法士氣打擊很大，行為實有不當，考量到三方就傷害、毀損的部分已經達成調解，也完成損害賠償，最後依妨害公務執行罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

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