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老闆裝傻問：誰會為了200元下海？　按摩女曝「13天工作」打臉

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▲桃園市簡姓男子請外籍女看護照顧父親，卻利用雇主權勢逼迫口交與按摩下體。（示意圖／Pixabay）

▲陳男讓店裡的按摩小姐提供性服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子2018年7月間在台南開設SPA美容館，並聘請陳姓及林姓員工幫忙媒介女子進行性交易，結果去年5月15日劉姓男客第一次前往消費，就被警察逮個正著。雖然陳男辯稱沒有人會為了200元出賣肉體，但台南地院法官不採信，日前依妨害風化罪判處5月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書中提到，陳男是該SPA美容館的負責人，他聘請另外兩名員工負責待客、介紹消費方式，以每小時1600元媒介按摩小姐與客人進行性交易；2019年5月15日晚間7時許劉姓男客在店員的帶領下，與程姓女子在房間裡進行半套性交易，沒想到不到半小時警方就帶著搜索票上門，當場查獲正在「辦事」的兩人，並扣下消費紀錄表、潤滑液、用過的保險套3個等證物。

陳男落網之後否認媒介店裡小姐從事性交易，「如果有從事半套跟正常按摩兩種消費方式，金額差距只有200元，誰會為了200元出賣肉體？台灣的文化是去的人都沒關係，我是店家，不知道他們在裡面做什麼，我真的覺得很無辜。」

▲桃園市黃姓男子去年12月凌晨酒後醫院探視戒護就醫友人，對員警詢問竟以三字經連續辱罵，被當場移送偵辦。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲劉男第一次上門消費就被警察抓到。

而兩名店員中，只有林姓店員坦承幫忙媒介，另一位陳姓店員與老闆一樣，全盤否認。第一次消費就被抓的劉姓男客證稱，價錢是帶小姐進房間的小弟說的，也就是林姓店員，一開始先介紹服務內容和收費標準，接著再帶人來給他挑選，哪知道才忙到一半，警察就衝進來，把他嚇了一大跳。

程姓女子也證稱，當時的確有在房間裡幫劉男做半套按摩紓壓服務，講白了就是幫忙打手槍，「我當初是向陳男應徵的，2019年5月2日開始上班，直到被抓之前（共13天）都有在做半套性服務，平常都是店內幹部帶我們進房間給客人挑選，一小時收費1600元，如果是純按摩的話，收費標準為2小時1600元。」

台南地院法官認為，陳姓負責人及兩名店員透過SPA美容館招攬客人，並讓按摩小姐提供性服務，罪證確鑿，最後依妨害風化罪判處負責人5月有期徒刑，得易科罰金15萬元，兩名店員則分別判處2月、3月有期徒刑，皆可易科罰金，全案仍可上訴。

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