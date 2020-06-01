「國中下課帶弟妹做家庭代工賺學費」　母養家20年4子女勸放生他

記者黃翊婷／綜合報導

台南陳姓男子婚後流連聲色場所，離家出走2年只回家探望子女3、4次，之後就完全「放生」，讓黃姓妻子獨自扶養4名子女長達20年。等到孩子們都成年了，黃妻才鼓起勇氣決定訴請離婚，4名子女也提告要求免除對父親的扶養義務，最後獲得台南地院法官裁准。

▲陳男離家時，最小的孩子才6歲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，陳男婚後幾乎不曾照顧子女，過著花天酒地的生活，流連忘返聲色場所，1979年7月間無故離家出走，2年間只回來探望過3、4次，1981年起就再也沒有回家了。

黃婦在丈夫離家之後，獨力扶養4名子女，直到孩子們都成年了，2001年12月間才在子女的鼓勵下，鼓起勇氣訴請離婚，主要原因是擔心丈夫的債務會牽扯到下一代。

▲黃婦不想拖累4名子女，苦撐20年才決定離婚。

陳男的子女證稱，父親離家那年他們最大的才13歲，最小的年僅6歲，正值需要父母保護照養的歲數，但父親不告而別，也沒有給予任何扶養費用，家庭開銷全由母親一人承擔，年長的孩子從國中起，就要在下課之後帶著弟妹一起做家庭代工，賺取學費，協助減輕家中經濟負擔。

由於陳男對於妻兒的指控皆不否認，台南地院法官認為，他在孩子們幼年時就拋妻棄子，在外與他人生活，的確沒有盡到扶養義務，且情節重大，最後裁准免除4子女對他的扶養義務。

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