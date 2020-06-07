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他家鄉沒乾淨水喝…從世界最窮國來台灣　克服3障礙拿台大學位

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▲▼來自前友邦布吉納法索的台大畢業生代表艾家齊在畢業典禮上的致詞。（圖／台大提供）

▲來自前友邦布吉納法索的台大畢業生代表艾家齊在畢業典禮上的致詞。（圖／台大提供）

記者許展溢／台北報導

布吉納法索2018年5月宣布和台灣斷交，當時好幾位在台灣念書的布國留學生獎學金一夕之間全無，有人因學費和生活費考量，轉往大陸。其中，台灣大學土木學系的艾家齊決定留下，靠著打工完成學業，身為國際生代表的他，在畢業典禮上分享，自已人生中三大挑戰，最後謝謝台灣給他機會，一番話感動全場師生。

艾家齊說，自己來自非常遙遠的西非國家，是全世界倒數第三，最窮的國家之一，要在這樣的貧困國家長大、改變，是人生最大的挑戰。第一，很多地方都沒有乾淨的水，全國也常斷電，每年因為貧困死亡的人高達15萬，每2個孩子，只有1名有機會讀完高中升大學，便利商店不多，沒有7-11跟全家，這就是所謂的第三世界國家。

請繼續往下閱讀...

艾家齊提到，父母希望他努力讀書，從2歲開始跟其他100位同學一起上學，不過有時，會有幾位同學沒來，因為要幫忙留在家裡家務，或是生病、因病而死。在這樣生活逐漸長大，早晚認真上課，寒暑假去賣東西賺生活費，一路顛簸，環境雖不理想，但堅信讀書可改變社會、生活，一直很用功、努力。

艾家齊國、高中都拿國家獎學金外，也有世界銀行獎學金，就讀布國知名的大學，成了二分之一可上大學的年輕人。他表示，還得到台灣外交部獎學金，決定飄洋過海到台灣，但第二、三大挑戰隨之而來，自己連一句中文都不會講，英文能力也不見得好到讓他修課。

▲▼來自前友邦布吉納法索的台大畢業生代表艾家齊在畢業典禮上的致詞。（圖／台大提供）

▲艾家齊愛上台灣生活和人情味，選擇留下完成學業。（圖／台大提供）

艾家齊說，第一年先到輔仁大學語言學校，學中、英文，4個月後中、英文檢定還好考得不錯，申請上8所大學，決定讀台大。一年後上街買東西很多人都會稱讚他中文講很好，只是上大學後，微積分老師開始講起開根號等專業用詞，都聽不懂，只好多找老師跟同學討論才有辦法，就是這樣克服語言障礙，跟適應自己國家不同的生活環境。

故事還沒結束，艾家齊回想大二下學期，布國宣佈跟台灣斷交，不少同學選擇離開台灣去大陸，但自己已愛上台灣生活和人情味，當時和另外3個同學選擇留下，免不了有經濟困難，開始在校外打工、校內實習，不但活下來，也活出很精彩人生，大三、大四當禮賓大使，也是台大足球校隊隊長、學生會國際事務部部長。

艾家齊最後說，自己無法選擇這些挑戰，跟難以預料的狀況，都願意去面對、接受，一路走到台灣，很幸運、開心，也很珍惜。最後他慎重的謝謝台灣給他機會，謝謝台大師長教導，和父母朋友給他的愛。勉勵畢業生多試著接受挑戰，只要願意，台灣未來一定會更精彩，用家鄉的話祝大家鵬程萬里、一帆風順。以上這段致詞，讓全場熱烈鼓掌歡呼，感動現場許多人。

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