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世界銀行國際視訊會議 　成大蘇慧貞校長分享台灣防疫經驗

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▲世界銀行舉辦跨區域國際視訊會議，邀請東亞國家分享疫情期間教育相關措施，成大蘇慧貞校長受邀代表台灣出席並以專題演講分享台灣成功經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲世界銀行舉辦跨區域國際視訊會議，邀請東亞國家分享疫情期間教育相關措施，成大蘇慧貞校長受邀代表台灣出席並以專題演講分享台灣成功經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界銀行舉辦跨區域國際視訊會議，邀請東亞國家分享疫情期間教育相關措施，成大蘇慧貞校長受邀代表台灣出席並以專題演講分享台灣成功經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎全球大流行，嚴重衝擊世界各國高等教育，台灣是少數防疫有成且仍維持校園正常授課的國家，聯合國體系下的世界銀行舉辦跨區域國際視訊會議，邀請東亞國家分享疫情期間教育相關措施，幫助印度在嚴峻疫情中仍能維繫其公共教育體系，成大蘇慧貞校長受邀代表台灣出席並以專題演講分享台灣成功經驗。

成大蘇慧貞校長在演講中暢談台灣如何在疫情爆發初期，即採取超前及審慎措施，以確保積極防疫的同時仍能維持高等教育的延續與品質；蘇校長也強調，科學與人道考量缺一不可，台灣以嚴謹的科學證據去規劃防疫措施並保障個人的安全及需求，才能讓每個人做好充份準備、有信心去執行防疫工作。

請繼續往下閱讀...

世界銀行對開發中國家教育援助不遺餘力，目前為止，全球有超過18億的學生因疫情無法正常學習，教育的「教」與「學」兩端受到前所未有挑戰，人才培育中斷，急需要採取措施因應，建立起具韌性的教育力。世界銀行舉辦視訊論壇，一方面協助印度教育迅速建立起更好的適應能力，同時也促進東亞等國家交流分享疫情下的教育政策與關鍵措施。

▲世界銀行舉辦跨區域國際視訊會議，邀請東亞國家分享疫情期間教育相關措施，成大蘇慧貞校長受邀代表台灣出席並以專題演講分享台灣成功經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大在疫情初期，即率先延後兩週開學，以備妥防疫措施並避免春節歸來後校園群聚感染的風險，隨後各級學校也宣布延後一週或兩週開學。出席會議的各國學者、印度官員等都很訝異，成大只延後開學兩星期卻能在短短的時間內做好防疫各項準備工作，而且學校沒有一天因疫情而停課。

蘇慧貞校長說，整體防疫過程中，每個人都扮演重要角色、也重視人道那一面，很多工作就能順利完成，例如，為防疫人員準備好完善的裝備與該有的保險，制定SOP流程，甚至提供團體支持、同儕諮詢等都能安定人心，工作自然順利完成。COVID-19讓人措手不及，至今確診人數及死亡人數仍向上攀升，但在全世界努力對抗病毒之際，人類更重要的是去思考，如何繼續向前邁進，以及從疾病中學到了什麼，與該負起的社會責任，一起打造出更好的前景。

台灣、新加坡、韓國、印尼、馬來西亞、香港等國家地區都受邀出席世界銀行視訊會議，會議時間自印度時間上午9:30至16:00（台灣時間中午12至18時30分）。新加坡代表分享快速建立在地社區團隊合作，讓危機處理更落實並且有效率。南韓學者在會中針對後COVID-19時期，探討各國教育制度之因應以及未來可能合作的模式與方向。馬來西亞代表在會中與與會者交流，如何強化遠距學習之數位內容及有效性。

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