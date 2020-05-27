郭台銘遭爆台大癌醫50億捐款遲未入帳　郭辦駁斥：已捐標的合約金額近40億

▲台大癌醫中心醫院。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大癌症醫院從去年7月開始營運，但《鏡週刊》報導指出，鴻海創辦人郭台銘承諾追加捐贈50億遲遲沒有入帳，影響到相關設備與營運。台大癌醫今（27）日發布聲明，醫院業務都依據計畫進行中，並強調過去半年來營運情形順利，與一般新設醫院無異；郭辦則發布聲明指，已依台大癌醫需求捐贈標的合約金額有近新台幣40億，周刊為不實報導將向法院提告。

鴻海（2317）暨永齡基金會創辦人郭台銘辦公室，今（27）日針對《鏡週刊》報導，郭台銘承諾追加捐贈50億元給台大癌醫中心醫院卻遲未入帳一事，永齡基金會執行長劉宥彤澄清說明，已依台大癌醫需求捐贈標的合約金額有近新台幣40億，周刊為不實報導將向法院提告。

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郭辦聲明指出，媒體內容說明郭台銘有條件式捐贈台大癌醫後續50億及資金未到等，均為不實報導，捐贈台大癌醫不存在任何「條件說」，並且截至目前為止，與管校長50億捐贈合約履行情況，已依台大癌醫需求捐贈標的合約金額有近新台幣40億，依相關進度及完成行政流程出帳現金近新台幣30億，周刊不實報導已對郭台銘先生名譽造成損害，立即要求周刊下架與修正內容，否則將向法院提告。

台大癌醫中心醫院聲明指出，承永齡健康基金會創辦人郭台銘慷慨捐贈營運經費及各項醫療設備，業務均依營運計畫進行中，MRI及其它設備亦在裝機中，預計於7月對外開放使用。過去半年來，營運情形順利，與一般新設立醫院並無兩樣。

院方指出，一路走來，感謝社會各界給予的協助。寶佳基金會也有感於郭先生之義行，願意共襄盛舉，亦於本年度捐贈醫療設備，協助本院深化醫療服務能量，加速嘉惠台灣眾多病患。台大癌醫不負捐贈者及大眾之期盼，善盡社會責任。為台灣打造一間世界一流之癌症中心，再次感謝各界關心。