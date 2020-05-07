大型畢業典禮辦不成…各大學出招「不和校長握手、大砍受獎人數」

▲台大防群聚感染，畢業典禮上的受獎者不能和校長握手。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續，面臨即將到來的畢業典禮，各大學已公布因應措施。其中，台灣大學表示，各學院畢業生代表只會派出1名，校長管中閔和受獎者也不會握手。台灣師範大學則採雙軌制，分系級和學院，各在室內和戶外進行，但博士生部分，還是會全體到場。

台大表示，6月6 日畢業典禮全程線上直播，現場只會開放各學院畢業生代表各1人依序上台， 預計有33人，相較去年339人有相當大落差。不過，往常校長都會和學生握手環節都取消，改點頭致意，合照和撥穗時間則規定不能超過30秒。

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台師大學務長林玫君表示，今年畢業典禮採雙軌制， 校級還是會在室內進行，除博士生全部參加，其他都是派代表，預計6月13日當天會有200人，會分兩批各100人進場撥穗。6月1日至21日則是開放給系跟學院自行舉辦相關活動，學校會商借幾個校區較大室內場地，另外也會在兩個校區戶外搭台，避免進到室內有疑慮。

▲台師大畢業典禮採雙軌制進行。（圖／記者屠惠剛攝）



林玫君說，與會者必須全戴上口罩，人流會控制在100人左右，目前規劃除部分師長、各學院代表和成績優秀同學外，所有博士生則都可參加。畢業典禮原本就有直播， 雖然人少但相關形式活動都會舉行， 也是開放給各系各院自行舉辦，因會參加的都是畢業生，因此沒有無法實名制的問題，

世新大學今年畢典因疫情考量，同樣採線上直播方式，配合防疫規定，現場參加同學僅博士班畢業生與世新獎得獎同學。東華大學指出，今年雖有新冠肺炎疫情，但決議本次典禮照常舉行，但避免群聚感染，原則採小型集會活動形式，由各院自行舉辦，院長為畢業生撥穗及頒發畢業證書。

▲台藝大公告取消大型畢業典禮。（圖／台灣藝術大學提供）



文化大學表示，學校會舉辦控制在100人內畢業典禮，大概是博碩士生及學士代表，其餘授權各院系所決定是否自行舉辦小型的各別畢典。學校辦的會搭配網路直播，特別的是，直播非一般直播，會有些編排設計穿插，希望能讓更多畢業生參與。文大強調，畢典大原則都會依照中央流行疫情指揮中心及教育部的防疫規定辦理。台灣藝術大學依指揮中心提醒，為避免新冠肺炎群聚感染，決議取消今年的大型畢業典禮，各院、系、所是否個別辦理，則自行決定，博士班畢業生延至明年畢業典禮辦理。