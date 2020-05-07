　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大型畢業典禮辦不成…各大學出招「不和校長握手、大砍受獎人數」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲台大防群聚感染，畢業典禮上的受獎者不能和校長握手。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續，面臨即將到來的畢業典禮，各大學已公布因應措施。其中，台灣大學表示，各學院畢業生代表只會派出1名，校長管中閔和受獎者也不會握手。台灣師範大學則採雙軌制，分系級和學院，各在室內和戶外進行，但博士生部分，還是會全體到場。

台大表示，6月6 日畢業典禮全程線上直播，現場只會開放各學院畢業生代表各1人依序上台， 預計有33人，相較去年339人有相當大落差。不過，往常校長都會和學生握手環節都取消，改點頭致意，合照和撥穗時間則規定不能超過30秒。

請繼續往下閱讀...

台師大學務長林玫君表示，今年畢業典禮採雙軌制， 校級還是會在室內進行，除博士生全部參加，其他都是派代表，預計6月13日當天會有200人，會分兩批各100人進場撥穗。6月1日至21日則是開放給系跟學院自行舉辦相關活動，學校會商借幾個校區較大室內場地，另外也會在兩個校區戶外搭台，避免進到室內有疑慮。

▲▼台師大。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台師大畢業典禮採雙軌制進行。（圖／記者屠惠剛攝）

林玫君說，與會者必須全戴上口罩，人流會控制在100人左右，目前規劃除部分師長、各學院代表和成績優秀同學外，所有博士生則都可參加。畢業典禮原本就有直播， 雖然人少但相關形式活動都會舉行， 也是開放給各系各院自行舉辦，因會參加的都是畢業生，因此沒有無法實名制的問題，

世新大學今年畢典因疫情考量，同樣採線上直播方式，配合防疫規定，現場參加同學僅博士班畢業生與世新獎得獎同學。東華大學指出，今年雖有新冠肺炎疫情，但決議本次典禮照常舉行，但避免群聚感染，原則採小型集會活動形式，由各院自行舉辦，院長為畢業生撥穗及頒發畢業證書。

▲▼台藝大取消大型畢業典禮。（圖／台灣藝術大學提供）

▲台藝大公告取消大型畢業典禮。（圖／台灣藝術大學提供）

文化大學表示，學校會舉辦控制在100人內畢業典禮，大概是博碩士生及學士代表，其餘授權各院系所決定是否自行舉辦小型的各別畢典。學校辦的會搭配網路直播，特別的是，直播非一般直播，會有些編排設計穿插，希望能讓更多畢業生參與。文大強調，畢典大原則都會依照中央流行疫情指揮中心及教育部的防疫規定辦理。台灣藝術大學依指揮中心提醒，為避免新冠肺炎群聚感染，決議取消今年的大型畢業典禮，各院、系、所是否個別辦理，則自行決定，博士班畢業生延至明年畢業典禮辦理。

ET快訊
獨／錢櫃大火北市懲處名單　消防副局長畢幼明10餘人在列
羅志祥神隱23天「現身買星巴克」！網目擊他帶行李箱：應該退房
6歲女童「獨自生活幼稚園」1年！爸媽都不來接…園長氣炸
韓粉大媽狂嗆罷韓志工：馬路不好嗎！　旁邊阿伯猛探頭…動作超有
300萬JAGUAR拍賣價剩9525元　竟藏一段悲傷愛情故事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／紓困補助爆爭議「蘇揆道歉」要衛福部簡化流程　指揮中心14時說明

消費券功能遭質疑！他曝當年「領3600噴3萬」　好奇效果：只花剛好嗎

Lo-Fi House抄襲風波「國外原作火大回應了」！　網開IG帳號列舉爭議畫作

停辦2小時收到公文了！花蓮市公所「恢復受理」萬元紓困補助

都連24槓了！鄉民不解「為何沒人買大樂透全餐」　網秒甩關鍵...很現實

「簽切結書也沒人可查核」　公所人員無奈：1萬紓困金釣出貪婪

蔡賴就職紀念金、銀鑄錠圖案曝光！5/20發售　珍藏組限量賣520組

大型畢業典禮辦不成…各大學出招「不和校長握手、大砍受獎人數」

交部研擬雙鐵、客運4階段「防疫解禁」　逐步開賣站票、不強制戴口罩

多元身心靈關懷　安南醫院精神團隊助病友渡過防疫焦慮

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

LIVE／紓困補助爆爭議「蘇揆道歉」要衛福部簡化流程　指揮中心14時說明

消費券功能遭質疑！他曝當年「領3600噴3萬」　好奇效果：只花剛好嗎

Lo-Fi House抄襲風波「國外原作火大回應了」！　網開IG帳號列舉爭議畫作

停辦2小時收到公文了！花蓮市公所「恢復受理」萬元紓困補助

都連24槓了！鄉民不解「為何沒人買大樂透全餐」　網秒甩關鍵...很現實

「簽切結書也沒人可查核」　公所人員無奈：1萬紓困金釣出貪婪

蔡賴就職紀念金、銀鑄錠圖案曝光！5/20發售　珍藏組限量賣520組

大型畢業典禮辦不成…各大學出招「不和校長握手、大砍受獎人數」

交部研擬雙鐵、客運4階段「防疫解禁」　逐步開賣站票、不強制戴口罩

多元身心靈關懷　安南醫院精神團隊助病友渡過防疫焦慮

馬大偉運彩解盤／ 富邦@樂天　洪一中對戰老東家拚開胡

豪門女星沒內褲登紅毯第一美！　「側身露緊實C尻」背面整片膚色更驚艷

白眼黃捷沒話說了！韓國瑜參加遠洋漁船下水典禮　船名就叫「發大財號」

酒測0卻恍神…衰男撞上警車　秘密慘曝光

日本男生票選「女友貼心舉動」TOP5　第1名讓人回到初戀

紓困之亂》繁複程序換微薄補助，不熟標案的企業簡直無法存

美質疑病毒從武漢外洩　中共黨媒：美軍實驗室突關閉「才欠世界解釋」

新台灣國策智庫民調／阿中部長超夯！陳時中滿意度衝向93.39％

詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

超級大黃蜂F/A-18E戰機　2021年正式加入美空軍藍天使小組

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

即／半夜打雷驚醒！北部5縣市大雨特報　下波全台雨2天

千萬保時捷「留1字條獨佔2車位」　網讚霸氣

比好市多還神氣！一卡在手走路有風

99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

最快7天內領到紓困金！各縣市請領標準曝光

花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助

拚萬元補助民眾搶跟玉蘭花合照　每串翻倍漲

超正桃猿女球迷神到了！fb被洗版

醫曝70億人「只做一動作」疫情就結束…嘆：比登天還難

尪幫買鹽酥雞卻「堅決不吃」！老闆娘出賣曝真相

張上淳：案439比較特別

更多熱門

相關新聞

疫情當頭郵寄投票也不行　波蘭總統大選延後登場

疫情當頭郵寄投票也不行　波蘭總統大選延後登場

波蘭原訂本月10日舉行總統大選，然而冠狀病毒疫情蔓延，當局曾考慮尋求採郵寄投票方式，但目前態勢顯見郵寄投票也不可行，波蘭執政黨今天表示，已同意延後舉行大選。

救命錢來了！製造及技術服務業紓困通過逾18億元

救命錢來了！製造及技術服務業紓困通過逾18億元

簽切結書無人可查核　公所人員無奈

簽切結書無人可查核　公所人員無奈

馬英九要政府捐錢　黨政人士：他633跳票記得捐薪水

馬英九要政府捐錢　黨政人士：他633跳票記得捐薪水

寫真女星確診新冠肺炎拒吃藥「失去意識」！

寫真女星確診新冠肺炎拒吃藥「失去意識」！

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19畢業典禮台灣大學台灣師範大學東華大學世新大學台灣藝術大學

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面