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科研能量再加值！光學系統整合研發聯盟　支援學界加值科研能力

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▲台灣大學工科系薛文証教授參加「光學系統整合研發聯盟交流研討會」的活動畫面。（圖／國研院提供）

▲台灣大學工科系薛文証教授參加「光學系統整合研發聯盟交流研討會」的活動畫面。（圖／國研院提供）

財經中心／台北報導

國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心參與台灣大學工程科學及海洋工程學系教授薛文証所主持電子與光電實驗室的研究，成果刊登於英國Nature系列旗下學術期刊Scientific Reports。

國研院表示，該團隊研究發現共軛拓撲光子晶體具有優異的拓撲保護光學特性，不受製程缺陷及雜質等影響，可應用於先進光學濾波器及光通訊元件，達到高品質及完美傳輸性能。

此外，該團隊近兩年另有一項研究成果發表於美國光學學會OSA旗下著名期刊Optics Letters，這項研究發現Cantor序列光子晶體具有超慢光特性，可將晶體中的光速降低到每秒1公尺以下；換言之，普通人可騎自行車跑贏晶體中的光速。

在光子電腦或量子電腦的光處理器運算及儲存能力上，光傳輸的速度越慢，光處理器運算及儲存能力越佳，因此慢光特性可大幅提升未來光子電腦或量子電腦的光處理器運算精準度及儲存能力；該項研究成果獲選為當期重要研究報導。

國研院儀科中心指出，秉持著「支援前瞻研究、服務學術創新」的重要使命，於2013年成立「光學系統整合研發聯盟」交流平台，長期支援前瞻學術研究，促進科學上的新發現。薛文証教授每年皆積極參與「光學系統整合研發聯盟」舉辦的交流研討會，與儀科中心及業界夥伴互動緊密，深入了解產業發展與需求。

薛文証教授團隊的研究成果未來可應用於光學濾波器、光通訊元件及光運算與儲存器，加速光子電腦或量子電腦之實現。

國研院儀科中心將持續支援學術研究及高科技產業發展，建構儀器技術平台並提供前瞻儀器技術與設備，期能孕育國際級研究成果，提升我國學術研究水準及高科技產業儀器技術。

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