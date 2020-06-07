游淑慧要中壢人「罷免王浩宇」：扭曲心態不是第一次

▲游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，民進黨桃園市議員王浩宇第一時間在臉書透露死訊，開頭還寫「力挺韓國瑜」，挨批消費死者，事後刪文澄清。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批，王浩宇扭曲心態不是第一次，要中壢選民罷免王浩宇。

游淑慧7日深夜在臉書表示，綠色是仇恨扭曲的顏色，政治應該是「人」在做的工作，讓沒人性的虎狼來擔任政治工作者，何其可悲？能期待這種冷血者會「為民服務」？王浩宇扭曲而變態的發言和心態，已經不是第一次，真是令人作嘔。

▲王浩宇。（資料照／記者羅志華攝）

游淑慧認為，台灣真正應訂的法律是 「煽動仇恨法」，煽動仇恨禁選條款，衷心希望中壢民眾能針對這種一再煽動仇恨、發言扭曲的政客發動罷免，別讓台灣的政治成為社會仇恨製造中心，「許議長一路好走」。

▲王浩宇開頭寫「力挺韓國瑜」，引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇6日在臉書發文告知許崑源死訊，開頭寫道「力挺韓國瑜」挨批消費死者，事後刪文但仍無法平息網友怒火，他深夜11時40分再度發文，解釋先前發文只是告知民眾政壇最新訊息，並未加入評論，沒有不敬之意，至於刪文只是避免被政治操作，「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意」。

▼王浩宇事後發文澄清。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

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