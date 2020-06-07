快問快答／韓國瑜被罷免成功　66%民眾滿意選舉結果





▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜以93萬張罷免票被罷免成功，成為台灣史上第1位被罷免的市長。根據《ETtoday新聞雲》最新快問快答顯示，超過6成民眾滿意韓國瑜被罷免。

針對「韓國瑜收到93萬張罷免票，下台一鞠躬。請問您對於高雄第一次罷免市長投票過關的結果滿意嗎？《ETtoday新聞雲》從6月6日晚間9時至6月7日中午12時進行調查，一共回收2141名網友回覆，有66%民眾滿意罷免結果，另有34%不滿意。

依規定，韓國瑜若獲得57萬4996票同意票，就被罷免成功。根據中選會資料，同意罷免票達93萬9090票、反對罷免票2萬5051票，投票總人數96萬9259，投票率42.14%。中選會表示，未來4年內韓國瑜不得再參選高雄市長。

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