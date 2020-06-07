「生命雖逝 情義永存」　李四川悼許崑源：感謝始終無私相挺高雄

▲李四川在臉書發文哀悼許崑源。（圖／李四川臉書）

記者楊蕓／台北報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡震驚政壇，高雄市副市長李四川7日中午在臉書po出許崑源的黑白照片表達哀悼，「生命雖逝，情義永存」，感謝許議長，始終無私相挺高雄，一生無悔奉獻與服務。此外，李四川也表示，煩請大家幫忙，為家屬保留平靜哀悼的空間，好好送別許議長。

據了解，許崑源2019年7月因為眼壓過高導致視線模糊，經住院檢查後確診是眼睛小中風，雖然日漸恢復卻仍抱病力挺韓國瑜。高雄市長韓國瑜6日確定罷免後，許崑源晚間在臉書留下「這一次，誰會是贏家」，隨即從住處跳樓身亡，震驚各界。

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