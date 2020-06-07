罷韓通過後…許崑源妻奮力擠入人群「淚崩擁抱韓國瑜」！返家不久丈夫卻墜樓亡

記者吳奕靖、許宥孺、洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市長韓國瑜罷免同意票達93萬9090，確定遭罷免，6日傍晚前往四維行政中心發表談話，不少韓粉也到現場聲援，其中高雄市議會議長許崑源的夫人，當時也代替丈夫前往致意，一見到韓國瑜便擠入記者群中擁抱韓國瑜，孰料，返家不久竟發現丈夫陳屍樓下，至今仍精神恍惚難以製作筆錄。

▲▼韓國瑜確定遭罷免後赴四維行政中心發表談話，會前與許崑源妻子擁抱。（圖／翻攝東森新聞，下同）

許崑源在各黨派間都有深厚人脈，在韓國瑜競選高雄市長時就全力相挺，可說是出錢又出力，韓國瑜當選後也力挺許崑源出任議長。2019年許崑源遭檢查出小中風，曾住院休養，出院後許多行程都由夫人代勞，6日韓國瑜確定遭罷免後，夫人也現身致意。

韓國瑜6日傍晚5時30分在四維行政中心發表談話，上台前不少韓粉爭相上前替他加油打氣，並高喊，「市長我們愛你」，許崑源的夫人則是奮力擠入人群之中，一見到韓國瑜便當場淚崩，上前摟住韓國瑜並不斷啜泣。見眼前這幕，韓國瑜表現平靜，不捨地拍拍許崑源夫人的手臂安慰，上台發表10分鐘談話後，便眼眶略為泛紅地率領團隊90度鞠躬。

孰料，許崑源夫人返家不久後，丈夫竟墜樓身亡，這一個重大打擊，讓她情緒瞬間崩潰，至今仍精神恍惚，無法製作完整筆錄，因此由許崑源的長子代為製作。

▲▼罷免投票結束後韓國瑜開記者會，高雄市議長許崑源妻子現身鑽進記者群。（圖／記者洪靖宜攝，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

挺韓高市議長許崑源墜樓亡！ 高雄地檢署曝傷勢：全身多處骨折、頭部重創



高市議長許崑源墜樓亡！吳敦義南下致意「2度痛哭」：希望他放下一切