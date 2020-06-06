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世界環境日新北環保小局長許願　侯友宜響應減碳愛地球「爬18樓上班」

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▲ 世界環境日新北環保小局長許願 侯友宜響應減碳愛地球「爬18樓上班」。（圖／新北市環保局提供）

▲ 世界環境日新北環保小局長許願，侯友宜響應減碳愛地球「爬18樓上班」。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

6月5日是世界環境日，已邁入第7屆的新北市環保小局長在世界環境日前夕，親筆寫下溫暖的環境日心願小卡片，邀請市長侯友宜一起為環境做一件愛地球行動。今年因疫情關係，侯市長無法如過去面對面與小局長分享環保心得，在接獲卡片後，也獲得侯市長溫暖的回應。

侯市長回應了小局長的心願，在環境日前完成「上班不搭電梯、爬樓梯」的愛地球行動，也親筆回信勉勵環保小局長「把學習到的環保理念，帶回學校和家庭，從小地方做起，也能產生巨大的影響力」。

環保局長程大維表示，每一年的「與市長有約」活動，都是環保小局長們最期待的一堂課，今年受到疫情影響，部分課程改為線上教學，相關影片置於新北市環保局Youtube頻道：https://reurl.cc/nzRqa8開放大眾點閱。

▲ 世界環境日新北環保小局長許願 侯友宜響應減碳愛地球「爬18樓上班」。（圖／新北市環保局提供）

▲ 新北市長侯友宜選擇「少搭電梯多走樓梯」，出發爬18層樓前為自己打氣。

中和光復國小的環保小局長陳靜表示，希望市長可以在世界環境日當天騎Ubike到光復國小當一日農夫，一起收成學校中用蚓菜共生方式培育的蔬菜，健康又減碳；板橋文德國小朱峻弘寫到，希望市長在環境日到文德國小種一棵樹，同時為市長及市府團隊加油打氣。

板橋中山國小謝承典希望，市長少搭電梯多走樓梯；板橋溪洲國小的游哲則表示，希望市長能體驗一日清潔隊員，跟大家一起宣導資源回收的重要性；中和自強國小的蕭又甄則是提到，希望市長一起搭乘大眾運輸上下班。

環保小局長的親筆卡片中，字裡行間滿是期待，侯市長也相當感動，因此立刻決定要在世界環境日期間實踐環保小局長的其中一個心願「爬樓梯愛地球」，平時就有運動習慣的市長，一面爬樓梯一面不忘呼籲市民朋友，爬樓梯有益身心健康又環保，歡迎大家一同響應。

▲ 世界環境日新北環保小局長許願 侯友宜響應減碳愛地球「爬18樓上班」。（圖／新北市環保局提供）

▲ 侯友宜市長爬18層樓，在樓梯間遇到市府同仁爬樓梯送公文並予以鼓勵。

侯市長也提醒，6月5日是「世界環境日」，2020年主題聚焦在「生物多樣性」，根據聯合國統計，有一百萬個動植物種瀕臨滅絕危機。豐富的自然生態，讓人類賴以生存，包含陽光、水和我們呼吸的空氣，如果生態被破壞，人類還能獨自生存嗎？一旦生態遭受破壞，生物大量銳減，所造成的後果也將是我們難以想像和承受的。

最後，侯市長也親筆寫下對環保小局長的期許，期待小局長們，「把學習到的環保理念，帶回學校家庭，和家人同學分享。從小地方做起，也能產生巨大影響力。」

▲ 世界環境日新北環保小局長許願 侯友宜響應減碳愛地球「爬18樓上班」。（圖／新北市環保局提供）

▲ 小局長卡片內容是由小局長們親手用心製作，內容是希望侯友宜市長在世界環境日做的一件事。

環保局強調，教育是改變人類行為相當重要的模式，新北市環保小局長正是利用持續性的環境教育，透過自身的落實，發揮潛移默化的功用，號召更多人體驗環保生活。

環保小局長12堂課以實際體驗、操作及互動的方式，跳脫教室內的框架，今天與市長有約的線上課程，無疑是最好的公民互動體驗，也期許每一位小局長帶領著學校師生一起用行動關懷我們唯一的地球，創造更美好的新北市。

新北市政府環保局也特別於「新北i環保」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/ntpclowcarbon舉辦線上活動，邀請市民朋友身體力行。

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▲ 世界環境日新北環保小局長許願 侯友宜響應減碳愛地球「爬18樓上班」。（圖／新北市環保局提供）

▲ 小局長卡片內容希望侯友宜市長在世界環境日，騎腳踏車上班及不開冷氣吹電扇。

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