不用戰南北！　新北石門肉粽店家多通通有　侯友宜成最佳代言人

▲ 新北振興在地經濟，侯友宜手作肉粽成為石門粽最佳代言人。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

端午節將至，新北市長侯友宜6日前往石門區行動治理，除慰勞警、消及清潔隊同仁，並視察當地老梅路側溝改善工程，及幸福步道二期啟用典禮，還特別與石門農會田媽媽北海驛站包粽達人一同手作肉粽、大啖美味石門粽，他說，石門肉粽口味獨特令人吮指回味，推薦自用送禮皆相宜。



侯友宜表示，疫情嚴峻期間，對各行各業影響層面既深且廣，小吃業生意也受重創，現在疫情控制得當，新北漸進開放逐步解封，地方政府有責任活絡在地經濟，帶動商圈店家買氣。



侯友宜說，粽子是端節必吃的應景美食，石門肉粽店家眾多，是石門代表性特產，從白沙灣沿著台二線有10多家賣肉粽商家，「來到石門就能聞到粽葉飄香，每家肉粽價格平民，相當美味，而且北海岸風景優美，歡迎大家到北海岸遊玩，提振地方買氣，將防疫期間滑落的業績再補回來！」



民政局長柯慶忠表示，石門區肉粽品項相當豐富，無論北部粽、南部粽，內餡用料都相當捨得，近年更融合在地傳統茶文化，肉粽裡帶有當地獨特茶香，熱騰騰出爐，絕對能滿足遊客味蕾。

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▲ 新北市長侯友宜參加石門當地「幸福步道二期啟用典禮」。



幸福步道二期啟用 侯友宜指示週邊公園規劃加快腳步

此外，侯友宜也參加當地「幸福步道二期啟用典禮」，該步道總工程經費約655萬，所在位置是公園用地，設置2愛心造型裝置為起點，沿著步道裝飾9對公仔意象，每1組代表著每1愛情階段，歷經出生、求學、求職，巧遇、邀舞、熱戀、求婚、成家、最後偕老，相當具有故事性。



幸福步道除一二期工程，還有周邊土地尚未利用，位處交通要道且地點顯著，市府已預定開發成為特色公園，可串連老梅綠石槽、富貴角及富基漁港等重要景點，形成帶狀觀光遊憩區，預期未來將成為北海岸青春山海線熱門觀光景點。



老梅路側溝改善 排水高程重新調整

為解決日前行動治理列管案中老梅里長許寶祿反應里內排水溝阻塞問題，今日侯友宜也前往視察工程執行進度。石門區長林俊宏表示，該工程改善範圍約為270公尺，除改善溝蓋外，也請管線單位配合將附掛纜線一併整理，以及排水高程重新檢視調整，以改善排水不良溝體。



侯友宜說，完工後整體區域性排水效率將能大幅度提升，也能大大提升鄉親的居住安全及環境美觀。

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