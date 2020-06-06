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新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空　金山中角灣衝浪另類體驗

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▲ 新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空 金山中角灣衝浪另類體驗。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲ 新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空，金山中角灣衝浪另類體驗。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

疫情趨緩，各學校畢業典禮恢復辦理，新北市萬里區大鵬國小特別為畢業生規劃陸海空三度空間課程，帶給孩子充滿挑戰的另類畢業體驗，5日來到金山中角灣進行衝浪挑戰，11位小小衝浪手在岸邊興奮又緊張，直呼永遠不會忘記畢業前的這一天。

大鵬國小校長許聰顯表示，希望學生藉由課程好好認識我們生活的這片土地，學校特別設計「陸、海、空」三度空間的不同的技能體驗，包括路跑、衝浪與高空繩索冒險體驗，在活動過程中磨練心智成長，這種經驗是課本學不到，更能兼具培養環境保護意識。

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▲ 新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空 金山中角灣衝浪另類體驗。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲ 新北大鵬國小畢業生金山中角灣衝浪體驗。

許聰顯說，5日帶著畢業生來到金山中角灣衝浪中心，希望他們在水上活動中學習在人生起起伏伏要找到平衡，面對大海學會克服內心的恐懼，勇敢冒險乘風破浪前進，相信這是大鵬國小送給畢業生最好的畢業禮物。

新北市體育處表示，金山中角灣「衝浪中心」2019年底啟用，結合觀光與水域運動推廣，規劃衝浪與立槳推廣體驗課程，每年提供新北市公立各級學校學生500人次免費參加名額，由學校主動申請媒合衝浪中心，今日大鵬國小畢業生是首波體驗團，為新北市學童衝浪體驗課程拉開序幕，也歡迎學校規劃申請體驗課程。

▲ 新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空 金山中角灣衝浪另類體驗。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲ 學生們開始換裝準備進行衝浪體驗課程，跟著教練示範衝浪的姿勢。

衝浪中心的的傅君然教練與教練群們，為學生進行衝浪中心的環境介紹與使用規則說明，學生們開始換裝準備進行衝浪體驗課程，跟著教練示範衝浪的姿勢，從上板、手部滑水、起身，學生們依步驟一一進行練習，傅教練說， 只要下水前先接受教練的技巧指導及經驗分享，各年齡階層的民眾都能享受追浪快感，九成以上的初學者都成功上板。

畢業生游凱升表示，衝浪很刺激，但練習維持平衡真的很難掌握訣竅，還好在學校我是田徑隊的，平時有訓練，不然體力真的吃不消；另一位畢業生張藝馨表示，在畢業前能來到衝浪中心體驗真的很開心，這是很棒的畢業禮物，謝謝校長、老師們；陳冠佑也表示，住在離海邊很近的我，其實不太喜歡水，藉由這次的體驗，讓我親近海洋，又能多學習到一項水上運動技能，覺得非常開心難忘。

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▲ 新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空 金山中角灣衝浪另類體驗。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲ 新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空 金山中角灣衝浪另類體驗。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲ 新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空 金山中角灣衝浪另類體驗。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲ 新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空 金山中角灣衝浪另類體驗。（圖／新北市大鵬國小提供）

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