　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

環保葬成趨勢！新北首創全國推「身後關懷計畫」　身後事可省喪葬費25萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 環保葬成趨勢！新北推「身後關懷計畫」 身後事可省喪葬費25萬。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北推「身後關懷計畫」三芝櫻花生命園區。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨時代變遷，樹葬、植存、海葬等環保自然葬接受度越來越高，許多知名人物都以環保葬，圓滿人生最後一哩路。新北市首創全國推出「身後關懷計畫」，民眾可自行選擇預葬的環保葬地點，身後並由新北市府免費協助參加聯合奠祭及環保葬，預估每人至少可節省喪葬費用約25萬元。

民政局長柯慶忠表示，民眾喪葬觀念逐漸改變，近來不斷有民眾來電詢問新北環保葬地點以及報名方式。統計新北市2011年時參加環保葬人數為502人，到了2019年參加環保葬人數已達1381人，成長近3倍，累計升格以來已有8900位先行者選擇環保葬法。

柯慶忠說，為了推動環保葬，新北市不收取費用，並特別將環保葬概念向前延伸推出「身後關懷計畫」，民眾於選擇預葬的環保葬地點後，身故後市府會協助聯合奠祭，免費提供洗、殮、冰存等21項流程及環保葬，除了不用擔心過世後會帶給家人負擔，也讓亡者能夠透過殯葬自主，用最美麗的方式告別。

▲ 環保葬成趨勢！新北推「身後關懷計畫」 身後事可省喪葬費25萬。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市首創全國推出「身後關懷計畫」，民眾可自行選擇預葬的環保葬地點。

柯慶忠指出，民眾可選擇金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店40份公墓花樹葬、植存，或是參加每年5月至9月間舉辦的聯合海葬。新北市環保葬人數快速成長，除了現今社會崇尚簡約、節葬的觀念外，境優美的環保葬園區，也是吸引民眾參加的重要因素之一。

其中，三芝櫻花生命園區背山面海，緊鄰三芝櫻花大道，園區遍植櫻花、茶花及杜鵑花，春有櫻花盛開、夏有涼風吹拂、秋有變葉彩繪、冬有山嵐縹緲，夜晚時有流星劃過天際，就有家族將一家三代9位先人骨骸起掘後植存於三芝櫻花生命園區。

民政局表示，環保葬強調不立碑、不造墳、不記名，未來將規劃可供憑弔的牌位區，專供參加樹葬、灑葬民眾申請使用。想瞭解更多「身後關懷計畫」，請上新北市政府殯葬管理處身後關懷平台查詢，網址：
https://www.tfunscroll.ntpc.gov.tw/greenburialcon/

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

ET快訊
勇男火山口救26年好友！　跳40度高溫「酸性腐蝕湖」狂游15
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

6/5世界環境日　新北力推多項「生物多樣性」計畫

環保葬成趨勢！新北首創全國推「身後關懷計畫」　身後事可省喪葬費25萬

台北信義計畫重現青埔　各項重大投資即將陸續完成

投票罷韓可領加班費？！ 　蔡育輝：民進黨傾全黨之力利用國家資源介入

8名無語良師圓滿心願！117位醫師完成模擬手術　慈大感恩送靈

桃園美的適連鎖藥局無預警歇業　員工求償無門到地院擬狀告老闆

陳時中南下嘉義高跟鞋教堂！遇武漢包機護理員　2人感動相見歡

桃園青塘園遊客中心看畫展　集滿5枚戳章青埔商家換優惠

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

集集攔河堰小水庫近在眼前！農民卻無水灌溉...地方協調「嘸解」

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

遭魚網纏繞！潛水員「電眼」搜尋　兩天幫超過20隻生物重獲自由

火球畫面曝！16歲無照妹恐賠百萬　網酸人生勝利組：直接買下槽罐車

6/5世界環境日　新北力推多項「生物多樣性」計畫

環保葬成趨勢！新北首創全國推「身後關懷計畫」　身後事可省喪葬費25萬

台北信義計畫重現青埔　各項重大投資即將陸續完成

投票罷韓可領加班費？！ 　蔡育輝：民進黨傾全黨之力利用國家資源介入

8名無語良師圓滿心願！117位醫師完成模擬手術　慈大感恩送靈

桃園美的適連鎖藥局無預警歇業　員工求償無門到地院擬狀告老闆

陳時中南下嘉義高跟鞋教堂！遇武漢包機護理員　2人感動相見歡

桃園青塘園遊客中心看畫展　集滿5枚戳章青埔商家換優惠

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

集集攔河堰小水庫近在眼前！農民卻無水灌溉...地方協調「嘸解」

澳洲女車神變身網路色情明星 月賺75萬！老爸也說讚

中職／江坤宇、岳東華遭球吻　赴醫檢查後骨頭無礙

駭客監聽黃包包電話！　「盜走情趣影片」騷擾一整年…私訊嘲諷：我聽得見

鋒面逼台「雷雨彈」再襲　一張圖看全台降雨時程！氣象局：梅雨結束了？

馬俊麟回《多情》被賜死…民視吐「真正原因」！老婆接業配養家

生田斗真情史遭挖出！　緋聞對象全是女神級…曾被抓包「約會大9歲人妻女星」

何鴻燊逝世12天…大房女兒掀遺產爭奪戰！　法院申請「知會備忘」律師開解

快訊／才2天！美取消禁止中國航班飛往美國的計畫

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

天琴計劃「山洞超靜實驗室」隧道全貫通　引力波研究新進展

鄭爽遭高層封鎖委屈哭了　無奈：圈內講的都是假話

地方熱門新聞

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

蔡育輝：民進黨利用國家資源來罷韓

警方取締改裝車不手軟 2小時攔查30多輛

應曉薇牽DIOR請命設立「市立寵物長照安寧中心」

美的適連鎖藥局歇業　員工地院遞狀提告

陳時中南下嘉義　與武漢包機護理員相見

單親媽賣地瓜遭趕　搶地盤起爭執

完成18種模擬手術　慈大為8無語良師送靈

機場噪音防制費申辦　桃園48,000戶受惠

新北推「身後關懷計畫」

台北信義計畫　將重現青埔

90歲翁獨走5公里　體力驚人忘了回家路

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

海中黑金數量暴增

更多熱門

相關新聞

休旅車行駛北海岸　在石門撞死婦人

休旅車行駛北海岸　在石門撞死婦人

新北市石門區4日上午8時許一名杜姓男子駕駛一輛休旅車，行駛在台二線25.6公里處，簡姓婦人未依規定行走行人穿越道，突然跑出，杜男閃避不及高速撞上簡婦噴飛腦漿濺出，救護車將簡女送往金山醫院搶救後仍宣告不治。金山交通分隊長許銘峻表示，55歲杜姓男子，酒測值0，事故發生原因有待警方進一步調查釐清。

野生王瞳化身三重里幹事賴憶翎

野生王瞳化身三重里幹事賴憶翎

坪林李傳清奪春季百萬冠軍特等獎

坪林李傳清奪春季百萬冠軍特等獎

3.1萬坪「宏匯廣場」樓層圖公開

3.1萬坪「宏匯廣場」樓層圖公開

朱銘美術館狗狗野餐運動會登場

朱銘美術館狗狗野餐運動會登場

關鍵字：

新北環保葬

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

罷韓前夕...北漂族塞爆雙鐵！

韓國瑜掰了高雄？罷韓「關鍵變數」曝

天生唇顎裂動手術3次！14歲李嫣正面自拍…網讚：越來越美

高雄4歲女童被隨機攻擊　怪男正面曝光

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

10天沒吃飯！夫妻遇搶劫煮麵給他吃

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面