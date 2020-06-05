6/5世界環境日　新北力推多項「生物多樣性」計畫

▲ 艷紅鹿子百合復育。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「生物多樣性」是2020年世界環境日的主題，各國需檢視自2010年所訂定之「愛知目標」的執行情況，並訂定未來10年增加生物多樣性的執行手段，因此今年將是生態保育重要的里程碑、未來保育政策改變重要的一年，新北市政府農業局藉由計畫型植樹與各項復育行動。



農業局長李玟表示，市府為維持棲地的生物多樣性，致力打造友善、永續的自然環境，自2015年起即推動友善田園區域計畫，目前面積已達227.5公頃，透過友善耕作農法，不僅減輕土地負擔，也讓消費者吃的安心，更可讓環境永續經營。

▲雷公蛙（台北赤蛙）野放。



農業局指出，新北市自1月起即藉由邀集保育志工欣賞生態電影「黑熊來了」，呼籲民眾應多重視棲地保育；4月與台北市立動物園合作，共同野放雷公蛙（台北赤蛙），並持續監測野放後情形。

農業局表示，5月22日生物多樣性日當天，則是與台灣自然保育基金會及行政院農業委員會林業試驗所合作，種植冰河期孑遺的台灣國寶級植物、國際自然保護聯盟（IUCN）名錄所載之瀕危物種，且曾是瑞芳地區的代表樹木-鐘萼木。下半年會持續進行艷紅鹿子百合及秋螢復育，一同為維護生物多樣性努力。



此外，有樹的環境即有生態，新北市森林覆蓋率高達76%、六都第1，且林地面積達15萬公頃，其增加面積也是全國第1，因此，農業局長李玟獲邀將在6月13日在中和四號公園舉辦之聯合報系願景工程「幫地球降溫－牽手種樹嘉年華」活動的護樹講座中，與民眾分享新北市2020年以「智能、保育、國際參與」為主軸的植樹推廣計畫，期望透過計畫性植樹、智能護樹，創造、維護更多生物的家。

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▲ 鐘萼木花。