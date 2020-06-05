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校內華盛頓雕像遭「砍頭」！　示威者試圖推倒雕像...警出動催淚彈

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▲美國,華盛頓特區,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／路透）

▲美國日前爆發示威運動。（圖／路透）

 實習記者周依儒／綜合報導

美國黑人佛洛伊德之死，引發全美示威與暴動潮，不過近期示威運動卻愈演愈烈，除了搶劫無辜店家、放火焚燒警車外，更有人開始破壞雕像。日前就有示威人士將美國喬治華盛頓大學（George Washington University）內的華盛頓雕像「砍頭」，只剩下雕像底座。

隨著美國的反種族示威運動逐漸擴大，許多有關種族議題的政治人物都一一被點名，例如1972年到1980年擔任費城市長的里佐 （Frank Rizzo），由於在任期內極力反對校園廢除「種族歧視」，並在選舉中喊出「選白人」（Vote White）的口號。因此近年也有許多美國民眾要求拆除在費城市府前的里佐巨型雕像，而費城當局原訂於明年拆除，但近日卻遭到示威者縱火破壞，現任市長只好下令於下周提前拆掉。

▲ 南北戰爭南軍名將李將軍。（圖／達志影像）

▲ 南北戰爭南軍名將羅伯特李將軍。（圖／達志影像）

除了當代政治人物外，許多示威者也開始破壞美國南北戰爭時期的代表人物雕像，例如維吉尼亞州紀念碑大道（Monument Avenue）上其中的「羅伯特‧李」（Robert Edward Lee）將軍雕像，他被視為南北戰爭中最具代表性的南部邦聯紀念碑之一，不過也有人表示這座雕像對每一個種族的人來說都是一個代表著仇恨和壓迫的象徵。

因此近幾天紀念碑大道上的5個雕像都已成為示威者的集合地點，甚至被寫上「停止白人至上」、「結束過度暴力」等口號，但美國警方日前為了防止示威者將雕像推倒造成更多人傷亡，因此出動了催淚彈來驅趕示威民眾，不過美國當局是否會拆除雕像目前還不得而知。

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