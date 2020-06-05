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新北單親媽開店「整天只賣2碗湯」！網見菜單「點破致命傷」：會不想走進去

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▲▼潘媽廚房。（圖／記者陳雕文攝）

▲潘媽媽投入50萬積蓄所開的小吃店。（圖／記者陳雕文攝）

記者張嘉晏／綜合報導

本站4日報導《單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元…她淚喊：請大家給我機會》，文中提到，新北市永和區的潘媽媽砸了50萬積蓄開店，卻因為生意冷清，還要撥時間賣烤地瓜才能勉強生存。不過PTT網友看完後，紛紛點破店裡幾點「致命傷」，掀起一陣討論。

53歲的潘媽媽多年前離婚，雖曾擔任證券營業員，但業績一年比一年差，後來乾脆全職投入賣烤地瓜。她省吃儉用後存了50萬積蓄，終於開了一間小店賣水餃、涼麵和甜品等，想就此安定下來，不再因為路邊攤被檢舉開單。

請繼續往下閱讀...

▲▼潘媽媽。（圖／記者陳雕文攝）

▲潘媽媽用心製作蕎麥涼麵。（圖／記者陳雕文攝）

然而情況卻沒有因此好轉，潘媽表示，開幕沒多久她就遇到新冠肺炎，生意一落千丈，有時一天只賣2碗酸辣湯，進帳60元，背後還有4萬元房租要繳，生活壓力壓得她喘不過氣，只得在空檔時間又外出擺攤。

▲▼ 潘媽廚房 單親媽 永和 。（圖／翻攝PTT）

▲潘媽媽店內菜單。（圖／翻攝PTT）

消息傳回PTT上，雖有部分網友表示潘媽餐點、烤地瓜味道都不錯，但價格實在偏貴，像是高麗菜水餃一次就要點10顆，一份85元，無法依照自己的食量點，較沒有彈性空間。網友抱怨水餃不僅CP值打不贏便當，和連鎖餃子店的基本款比也貴上很多，「沒看過水餃菜單是破百的，看到都不想吃了」、「素水餃一顆還12元，貧窮果然限制了我」、「看到高麗菜鮮肉水餃價格我就不想走進去了」。

第二點網友說，既然潘媽的招牌菜是涼麵，應該就要把涼麵放在菜單的左上角，讓人第一眼就看到。還有人建議她專注做鹹食或是甜品擇一就好，如此一來不必再準備這麼料，最後都用不到，「如果只單賣甜品說不定生意還比較好」、「品項太雜、庫存太多，人少我會不想吃，因為感覺不新鮮」。

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