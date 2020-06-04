瑞士為何能成「永久中立國」？網揭3關鍵：根本惹不起

▲本被各國爭相搶奪的瑞士，直到1815年維也納會議才被國際承認為永久中立國。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者崔子柔／綜合報導

瑞士緊鄰德國、法國、義大利、奧地利等4個歐洲大國，是全球首個永久中立國家，也因此閃過了一戰、二戰。有網友好奇發問，「為什麼瑞士可以變成永久中立國」，PO文一出立刻掀起熱烈討論。有網友點出「地形」、「金流」和「全民皆兵」為3個關鍵要素。

一名網友在PTT八卦板以「為什麼瑞士可以變成永久中立國?」發文，他表示「永久中立國簡單的說，就是你們打仗不關我的事」，對瑞士的印象是「黃金多、洗錢多、客戶隱私高、有自己的軍隊」，「為何瑞士可以成為永久中立國呢？有沒有相關的八卦呢？如果有鄰國要攻打永久中立國會被制裁嗎？」

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▲原PO在八卦版提問。（圖／翻攝自PTT）

不少網友認為是瑞士自身武力就強，又有地理位置上的優勢，「打瑞士=搶別人的錢」、「武力夠強，掌控金融掐住各國高官政要的私人錢包」、「瑞士的中立是因為人民夠強悍，自古以來瑞士傭兵就是歐洲第一」、「梵蒂岡死守到最後都是瑞士傭兵」、「國防實力不錯，德意志第三帝國都不敢打」、「德法義奧四軍事強國角力下的結果啊，誰拿下瑞士對其他三國都不利」，不過最後還是有知情人點出瑞士可以成為「永久中立國」的 3 要點，分別為「地形」、「金流」和「全民皆兵」，他國根本惹不起。

▲▼網友湧入留言。（圖／翻攝自PTT）

目前國際普遍公認的中立國有瑞士、列支敦斯登、梵蒂岡、哥斯大黎加、 巴拿馬、土庫曼等。瑞士在1815年維也納會議後成為首個永久中立國，但其中立性曾被質疑，特別是在二戰時期，瑞士向納粹德國收購猶太人的黃金，也拒絕收容猶太難民。