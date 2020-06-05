鐵路警老父親鬱悶離去！PTT、臉書全爆氣　矛頭全指法官：判決跟殺人無異

▲刺死鐵路警察李承翰，鄭男一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

鐵路警察李承翰為保護台鐵乘客，遭鄭姓兇嫌持刀刺殺身亡，而鄭嫌一審被判無罪。李父從判決後的36日裡，終日鬱鬱寡歡，4日上午因胃出血到醫院就醫，胃鏡一照全是血，急救後仍不治。消息一出，掀起各社群平台撻伐，網友紛紛狂批法官判決殺人，「審判長的判決殺了李父。審判長和持兇刀殺人的兇手無異。」

在鄭男獲判無罪後，李父曾對媒體表示，「殺人的人竟判無罪，我兒子比什麼都不如」。李母透露，自從兒子遭到鄭嫌刺殺後，夫妻倆心中悲痛萬分，李父本就腸胃不好，但為了替兒子討公道，仍是強忍身體的病痛每日奔波，無奈一審判決結果與期盼落差太大，聽聞鄭嫌無罪的當下，李父無法接受，將所有的打擊、悲傷全都強忍在心裡，自判決後的36天裡，李父終日鬱鬱寡歡、沉默少言，胃出血的病情也因此加重。

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李父於4日傍晚離世的消息一出，網友也氣憤不已，爆料公社管理員就以「警察得不到應有的保障，父母該有多悲痛」為題分享這則悲聞，其他人紛紛在底下留言，「真是人間悲劇」、「我們的法條有問題，大家一起來要求修法吧」、「反正台灣已經夠亂了，建議研擬裁撤司法院，現在的司法院對台灣只有困擾，沒有功能。」

▲李承翰父親抑鬱過世，讓外界也心疼不已。（圖／記者翁伊森攝）

許多人則是大批法官判決，「台灣法官真的考慮可以全換了，太爛太麻木不仁」、「這是判決殺人。審判長的判決殺了李父。審判長和持兇刀殺人的兇手無異」、「恐龍法官，悲哀，真希望有天精神病患能遇到法官」、「法官這樣算間接殺人犯嗎」、「殺童、殺警免死金牌，自衛有罪，到底是什麼法官，法律是保護畜生、人渣、垃圾，天理何在！到底誰可以保護好人？」

PTT鄉民更是直酸，「文組法官：請舉證是因為判決造成鬱悶而亡」、「兩條命了」、「吐血而亡。法匠看看你們的傑作」、「好好一個家變成這樣？媽媽怎麼辦」、「只有在要選舉才會想做事，其餘時間都在演戲」、「曾經我以為抑鬱而終吐血身亡只是小說上的詞藻，現在……唉」、「明天下雪我也不意外了」、「這司法，這法官……搞得我們也都快吐血了」、「法官這業報算你的。」

不少人也指出，思覺失調症不代表會殺人，認為判決比例有問題，也汙名化許多精神病患者，「我覺得醫生說的沒錯，他確實鑑定出嫌犯有精神異常！我只是好奇，為何精神異常者要免責？精神異常殺人，更該死刑不是嗎」、「能理解因精神病所以判決會有不一樣，但去你X的無罪是殺小。」