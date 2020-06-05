　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／韓國瑜準備說掰掰？　罷韓「關鍵變數」曝光...高雄到2022年都是代理市長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者曾羿翔／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免投票6日將要登場，通過與否不僅外界矚目，也牽動中央政府接下來的人事布局。據了解，罷韓成敗背後仍有「關鍵變數」，如果到時通過，韓國瑜可提出選舉訴訟，屆時如二審終結，行政院指派的「高雄代理市長」將可代理到2022年屆滿。

▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

綜合媒體報導，如果罷免沒通過，韓國瑜市長任內到2022年底這段時間，市民都不可提出罷免。如罷免案通過韓國瑜解職，行政院將指派代理市長，接下來還要「補選市長」，中選會要在3個月內公告，韓國瑜則在4年之內都不可再選市長。

▲▼罷韓總動員之夜，人潮集結，美麗島捷運站。（圖／記者郭世賢攝）

▲罷韓總動員之夜，人潮集結。（圖／記者郭世賢攝）

不過韓國瑜可提出「選舉訴訟」，在程序沒結束前，中央都不能辦理補選，若敗訴韓則確定解職；勝訴就可以復職。其中值得注意的是，韓國瑜的選舉訴訟如果「長達1年」，那會到2021年6月才審結，這時距離2022年的縣市長選舉已剩不到2年的時間，依《地方制度法》第82條內容，補選出任的人選若未來任期不滿2年，則補選不會舉行，會讓代理市長任期屆滿。

罷韓投票成功門檻為57萬4996票，如果罷免成功，韓國瑜將是台灣史上首位被罷免的市長。韓國瑜本人5日晚間在臉書表示，謝謝高雄市民給他們機會為大家服務，「無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。」

ET快訊
住一年沒倒過垃圾！年輕陸妹「染血衛生棉放飯桌」屎水積5cm　
韓國瑜準備說掰掰？　罷韓「關鍵變數」曝...高雄到2022年
驚悚畫面曝光！　台南混凝土車輾死女騎士「機車直接被掃走」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓遊行驚見「國瑜上樹」！經典藍襯衫+雙腳夾樹　一秒神還原

「與香港同在！」　吳釗燮訪銅鑼灣書店...手寫字條曝光

70移工入住檢疫所5天…高市府竟不知情　藍營痛批：因為市長姓韓？

快訊／3Q哥來了！罷韓之夜喊話「摩天輪不會一天蓋好」

「罷韓四君子」宣布遊行開始：韓國瑜當選528天，人民有權收回來

影／韓國瑜準備說掰掰？　罷韓「關鍵變數」曝光...高雄到2022年都是代理市長

韓國瑜改戰國民黨主席？　除了江啟臣...牽動的還有「他」的未來

影／「仰不愧於天，俯不怍於民！」　韓國瑜最後喊話：會坦然接受結果

力挺韓國瑜！《人民日報》批民進黨「追殺」　綠委5字回應

Live／最後一夜！「罷韓大遊行」號召10萬人上街：一起勇敢寫歷史

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

罷韓遊行驚見「國瑜上樹」！經典藍襯衫+雙腳夾樹　一秒神還原

「與香港同在！」　吳釗燮訪銅鑼灣書店...手寫字條曝光

70移工入住檢疫所5天…高市府竟不知情　藍營痛批：因為市長姓韓？

快訊／3Q哥來了！罷韓之夜喊話「摩天輪不會一天蓋好」

「罷韓四君子」宣布遊行開始：韓國瑜當選528天，人民有權收回來

影／韓國瑜準備說掰掰？　罷韓「關鍵變數」曝光...高雄到2022年都是代理市長

韓國瑜改戰國民黨主席？　除了江啟臣...牽動的還有「他」的未來

影／「仰不愧於天，俯不怍於民！」　韓國瑜最後喊話：會坦然接受結果

力挺韓國瑜！《人民日報》批民進黨「追殺」　綠委5字回應

Live／最後一夜！「罷韓大遊行」號召10萬人上街：一起勇敢寫歷史

超難捉摸！本來開心「下一秒爆氣」星座Top4...當心掃到颱風尾

LVMH鮮肉少東賣智能錶有功　25歲當TAG Heuer執行長

薛忠銘領軍城市科大首屆流音系合輯《羽》　畢業生作品6日上架

天生唇顎裂動手術3次！　14歲李嫣罕見正臉自拍…網激讚：越來越美

不斷更新／郭嚴文開轟、胡金龍2分砲　7局樂天3比2富邦

罷韓遊行驚見「國瑜上樹」！經典藍襯衫+雙腳夾樹　一秒神還原

無負擔！蘭餐廳捨去濃厚醬汁　初夏菜單改以蔬菜澄清湯為基底

不斷更新／蘇智傑高飛犧牲打7局統一6比5超前兄弟

中職／胡金龍連2場開轟　富邦悍將連18場全壘打

「與香港同在！」　吳釗燮訪銅鑼灣書店...手寫字條曝光

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

PS4手把悠遊卡「限時這3天」再開放預購

反對罷韓　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

快訊／李承翰67歲父悲憤逝！蔡英文指示內政部全力協助家屬

不在意被看嘸　陳時中這樣說鄭弘儀大讚

柯文哲加碼三倍券　北市65歲以上長者多送1千

韓國瑜：仰不愧於天，俯不怍於民！

人民日報：韓國瑜市政成績不錯

韓國瑜掰了高雄？罷韓「關鍵變數」曝

楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」

掛綠戰袍參選　陳時中「一句話」回絕邀約

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌指示全力協助

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

呂秀蓮：美拿台灣拳頭打中國石獅

更多熱門

相關新聞

罷韓遊行驚見「國瑜上樹」　神還原笑瘋

罷韓遊行驚見「國瑜上樹」　神還原笑瘋

罷韓大遊行驚見「國瑜上樹」！遊行隊伍5日晚間8點從美麗島捷運站出發，途經中山一路前往民生二路，最後抵達河東路，期間有民眾穿著藍襯衫、西裝褲，攀上路樹，還原高雄市長韓國瑜去年7月視察登革熱爬樹舉動，路過群眾紛紛拿起手機搶拍，引發熱議。

70移工入住檢疫所5天…高市府不知情

70移工入住檢疫所5天…高市府不知情

3Q哥來了　罷韓之夜向市民喊話

3Q哥來了　罷韓之夜向市民喊話

遊行開始　群眾高喊：堅定罷韓、非韓不投

遊行開始　群眾高喊：堅定罷韓、非韓不投

罷韓前夕　北漂青年塞爆高鐵左營站！

罷韓前夕　北漂青年塞爆高鐵左營站！

關鍵字：

罷韓韓國瑜高雄代理市長2020高雄市長罷免

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面