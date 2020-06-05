影／韓國瑜準備說掰掰？　罷韓「關鍵變數」曝光...高雄到2022年都是代理市長

記者曾羿翔／綜合報導



高雄市長韓國瑜罷免投票6日將要登場，通過與否不僅外界矚目，也牽動中央政府接下來的人事布局。據了解，罷韓成敗背後仍有「關鍵變數」，如果到時通過，韓國瑜可提出選舉訴訟，屆時如二審終結，行政院指派的「高雄代理市長」將可代理到2022年屆滿。

綜合媒體報導，如果罷免沒通過，韓國瑜市長任內到2022年底這段時間，市民都不可提出罷免。如罷免案通過韓國瑜解職，行政院將指派代理市長，接下來還要「補選市長」，中選會要在3個月內公告，韓國瑜則在4年之內都不可再選市長。

▲罷韓總動員之夜，人潮集結。（圖／記者郭世賢攝）

不過韓國瑜可提出「選舉訴訟」，在程序沒結束前，中央都不能辦理補選，若敗訴韓則確定解職；勝訴就可以復職。其中值得注意的是，韓國瑜的選舉訴訟如果「長達1年」，那會到2021年6月才審結，這時距離2022年的縣市長選舉已剩不到2年的時間，依《地方制度法》第82條內容，補選出任的人選若未來任期不滿2年，則補選不會舉行，會讓代理市長任期屆滿。

罷韓投票成功門檻為57萬4996票，如果罷免成功，韓國瑜將是台灣史上首位被罷免的市長。韓國瑜本人5日晚間在臉書表示，謝謝高雄市民給他們機會為大家服務，「無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。」