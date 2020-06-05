力挺韓國瑜！《人民日報》批民進黨「追殺」　綠委5字回應

▲罷韓明日將登場。（圖／高雄市政府提供）



記者邱茀濱／綜合報導

罷韓倒計時，大陸官媒《人民日報》4日發文盛讚韓國瑜「市政成績不錯」，還強調追殺韓國瑜的「民進黨醜態百出」。對此，民進黨立委林楚茵今（5）日發文直呼，高雄市長「好大的面子」，甚至可以讓「中共黨媒來替他說話」。

針對《人民日報》的文章，林楚茵在臉書指出，「好大的面子，高雄市長可以讓中共黨媒來替他說話，盛讚『市政成績不錯』，卻被『追殺』！」

「但也不奇怪啦！」林楚茵表示，中國式獨裁國家，不懂民主的自由，沒有真正的選舉自由，才會將民主制度下的「罷免權」解讀成「追殺」。

▲林楚茵強調韓市長有好大的面子。（圖／記者徐斌慎攝）



《人民日報》昨日以「追殺韓國瑜 民進黨醜態百出」為題發文，將矛頭對準民進黨當局，此前一直強調罷韓是公民運動，不會參與其中，「但連日來民進黨要員和當局多部門不顧吃相走上前台，以各種方式全力催票。」

文章不僅細數政府動員的舉措，還表示除了行政部門公開介入，民進黨乾脆地扯下遮羞布，蔡英文3日以黨主席的身份裁示，無異議通過民進黨中常委立委沈發惠提案，呼籲6月6日高雄市民踴躍行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來，加上民進黨高雄市黨部主委趙天麟組織動員罷韓，「種種跡象表明，民進黨就是罷韓的藏鏡人。」

文章最後一段還稱讚韓國瑜市政成績不錯，「但民進黨的一貫策略是不問事實只講情緒，一意煽動高雄人對韓國瑜背叛高雄的恨意，韓將開啓台灣政治史的惡性循環，也再次凸顯了台灣所謂的民主政治，早已淪落為只問顏色不問對錯的顏色政治、私心政治、騙術政治。」

▲罷韓於6日登場。（圖／里長莊晉勳提供）



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