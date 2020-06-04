三倍券吵不完！　黃暐瀚翻12年前民進黨批消費券「主張發現金」

▲行政院發行振興三倍券挨批為何不發現金。（示意圖／記者袁茵攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院發行「振興三倍券」受到不少藍營人士批評為何不直接發現金，還有人翻出時任民進黨主席蔡英文批評馬政府的消費券，當時蔡英文就說「發現金比較好」。對此，資深媒體人黃暐瀚翻出過去民進黨主張發現金的聲明，並再問一次「為什麼不發現金？」

黃暐瀚4日在臉書指出，2008年底遇到世界金融海嘯，馬英九政府為了刺激經濟，想出「消費券」這個方法。當時民進黨主席蔡英文，多次公開反對，蔡總統說「發現金才真的能刺激經濟」、「不要讓人民排隊去領」、「如何用最簡單的方式，把補助發到人民手上，是未來的目標」。

此外，黃暐瀚也翻出民進黨在2008年反對消費券的主張，民進黨在聲明中表示，「發放消費券行政成本高，且從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，而且容易產生「以券變現」的亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式，直接給予民眾現金，更加快速有效。」

黃暐瀚感嘆，民進黨對於2008年的「目標」，2020年全都忘了。當年因為沒執政，所以目標只能放在心裡，掛在嘴上，執政的是國民黨。現在換民進黨執政了，這些目標，都可以名正言順的執行了，為什麼不了？為什麼縮了？為什麼突然大家都忘記了？再問一次：「為什麼，不發現金」？

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）



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