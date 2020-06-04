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陸委會民調：近九成民眾支持蔡英文「八字箴言」兩岸立場

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▲▼總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文在上月的520就職典禮上，重申兩岸互動八字箴言基礎。（圖／總統府提供）

記者陳政錄／台北報導

大陸委員會4日公布兩岸政策例行性民調結果，其中有近9成（88.2%）民眾支持蔡統總520就職時，提出的「和平、對等、民主、對話」八字兩岸互動原則；另在兩岸交流上，也有71.8%的受訪者，贊成在疫情管控得宜下，優先考量就商務、教育及人道等需求領域，逐漸恢復與大陸人員往來。

陸委會此次民調共包含17項議題，涵蓋政府兩岸政策、「香港版國安法」相關、反分裂國家法，以及疫情後兩岸交流等。民調顯示，有8成以上（81.6%）民眾，支持蔡英文主張，兩岸雙方都有責任謀求兩岸關係的長遠相處之道，也認為對岸領導人應承擔相對責任。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正6月4日主持例行記者會，並發布例行性兩岸關係民調。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正6月4日主持例行記者會，並發布例行性兩岸關係民調。（圖／記者陳政錄攝）

另外，也有79.1%受訪者不接受北京以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海現狀的主張；支持政府依中華民國憲法與兩岸條例，處理兩岸事務的民眾有70.1%。

針對「香港版國安法」議題，有82.0%受訪者認為中共此舉侵害香港民主自由及司法獨立，破壞香港「一國兩制」。因此，有約7成民眾認同，蔡英文提出支持香港人民，在既有基礎上完善人道援助工作，提供香港人民必要協助。

本次調查也顯示，9成左右民意反對中共在「反分裂國家法」座談會強調對台貫徹法律及武力手段（88.9%）；及以政治因素阻撓我參與WHA（92.9%），並持續在台周邊區域軍演、以武力威脅台灣（91.1%）。

疫情方面，有8成以上民眾肯定政府早期掌握中國大陸疫情、及時發布旅遊警示，管制人員往來等作法（81.0%）；7成民眾贊成視對岸疫情趨緩，在疫情管控得宜下，優先考量商務、教育及人道等需求，逐漸恢復兩岸人員往來（71.8%）。

陸委會發言人邱垂正表示，從民調結果可看出，中共持續以不獲台灣民眾接受的政治主張和軍事外交負面作為，對台威嚇打壓及操作統戰分化，不利兩岸良性互動發展。呼籲北京正視兩岸現實，尊重台灣民意，並在蔡總統重申的「和平、對等、民主、對話」基礎上，務實開展雙方健康有序的交流互動。

據了解，本次民調是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在109年5月29日至31日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,070份，信賴度為95%，抽樣誤差在±3.00%。

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