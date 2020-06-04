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疫情衝擊產業恐回不來了　新光金董座吳東進：該倒的就會倒

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▲▼新光人壽最新規劃出租式住宅「新板傑仕堡」，引進飯店式公寓管理引進樂齡宅。（圖／新光人壽提供）

▲新光人壽規劃出租式住宅「新板傑仕堡」，以飯店式公寓管理的方式，引進樂齡宅。（圖／新光人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，新光金控董事長吳東進今（4）日表示，疫情對產業造成的影響已難恢復，「很多產業回不來，該倒的就會倒」，不過金融業受到的影響較小，自動化、科技化將成為後疫情時代的投資重點。

新光金控董事長吳東進今天在媒體餐敘上表示，疫情改變了人生觀、投資判斷，許多旅館業者更沒料想到住客會不見，業者紛紛「哀哀叫」，若在疫情最嚴重之際，有產業已開始裁員，即使未來重新招募，也有些困難，因此他認為「很多產業回不來，該倒的就會倒」。

不過，吳東進也強調，國內疫情相對穩定，金融業受到影響的程度較小，反而會強化科技、自動化的投資，像是遠距教學、異地辦公等，有望成為未來發展重點，舉例來說，新光人壽業務員的訓練可透過遠距教學的方式來達成。

外界關注今年將開業的樂齡宅是否受到疫情影響，吳東進指出，原先推估樂齡宅年底前出租率要達到3成的目標，但由於疫情關係恐會增加難度。至於新光傑仕堡商旅部分，他則說，將會運用各種方案，像是搭配振興券促銷來減緩衝擊。

新光金旗下新光人壽規劃出租式住宅「新板傑仕堡」，分成A、B、C共3大棟，目前A棟有月子中心璽悅、銀廚進駐，而B棟是出租式樂齡宅，共有174間房，鎖定高消費力的長者入住，每月租金約10萬元，包含2萬元的生活費，另外也可安排醫生諮詢、健檢、茶道教室等服務，至於C棟則是旅館。

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