1年查扣註銷車牌3228件　監理站擴大取締幽靈車牌

▲新竹區監理所運用科技執法以矯正及減少違規。（圖／新竹區監理所提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹區監理所為取締使用吊(註)牌照仍行駛道路之違規行為，運用科技執法以矯正及減少違規，自2020年6月1日〜6月5日期間，所轄桃竹苗地區將同步實施吊(註)牌照監警聯合路邊稽查，並採用高解析度攝影機並結合後端電腦之「移動雲-車牌辨識系統」來進行執法稽查，以強化取締績效，提升牌照有效管理及行車安全。

新竹區監理所所長黃萬益表示，2019年共查扣收回註銷號牌3,228輛，成果豐碩，為持續成效，桃竹苗地區將跨機關合作結合交通局（處）、稅務局、警察局交通隊及監理機關辦理擴大同步稽查，整合有效行政資源與人力，強力執行吊(註)牌照收繳勤務。

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▲桃竹苗地區將同步採用高解析度攝影機並結合後端電腦之「移動雲-車牌辨識系統」來進行執法稽查。

新竹區監理所表示，使用吊(註)銷號牌違規行駛道路，除有行車安全疑慮外，另衍生未繳納汽車燃料使用費、使用牌照稅及停車費收繳困難等不公平現象，因此，新竹區監理所運用註銷牌照之大數據，結合縣、市政府警察及停管單位跨機關應用，當停車資訊管理系統偵測到該註銷牌照車輛後，停管人員即時通知監理機關會同員警前往，依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第4款規定，執行舉發、查扣號牌並將違規車輛移置拖吊場保管，該違規案件移送至處罰機關裁罰。

新竹區監理所說明，車輛牌照遭逕行註銷主要原因以車輛逾期檢驗6個月以上、車主死亡繼承人未於1年內辦理過戶等占最大宗，該所呼籲車主應按指定驗車日期前後1個月(逾10年之營業大客車或高壓罐槽車應於指定驗車日期前1個月內)，辦理車輛定期檢驗，業經公路監理機關吊(註)銷牌照者，應儘速繳回號牌辦理車籍異動，如繼續行駛道路或停放道路旁被查獲將依道路交通管理處罰條例第12條規定處新臺幣3,600元至10,800元罰鍰並扣繳註銷號牌，還會被監理機關追繳汽車燃料費及罰鍰，稅務局追繳應納的使用牌照稅，並處罰2倍以下的罰鍰，得不償失。

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