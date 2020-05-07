未繫安全帶罰單照片模糊…男不認帳　「柯南」警打臉：這條白白沒斷

▲男未繫安全帶遭開單，因照片模糊辯看不出來，向警方及監理單位申訴仍遭駁回。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

開車務必要繫安全帶！陳姓男子今年初開車走國道4號遭警察拍到未繫安全帶，開出3000元罰單，陳男卻辯自己有繫安全帶習慣，認為「照片模糊」看不出有沒有繫，向警方及監理單位申訴，但都遭駁回。國道警方表示，照片中白色物體位置應遭安全帶遮住卻仍看見，足見未繫，民眾若不服仍可向法院提起行政訴訟。

國道公路警察局第三大隊泰安分隊今年1月19日，在國道四號高速公路執行取締未繫安全帶勤務，在西向12公里處拍到一輛白色小客車駕駛未繫安全帶，依法對車主也是駕駛陳姓男子逕行舉發，處罰3000元。

陳男3月接到罰單後，認為舉發照片模糊，根本看不清楚人，哪看得出來有沒有繫安全帶。他先後向警方及監理單位申訴，但卻都遭駁回。

國道警三大隊泰安分隊長陳繼昌表示，「警方無法確定違規，就不會開單！」此案從影片中可看到，畫面中有一處白色物體，其位置應該會有安全帶遮蔽，卻未遮住，可判定確實未繫安全帶。民眾若仍不服，可向法院提起行政訴訟，爭取權益。

陳繼昌說，部分民眾為避免繫安全帶的不舒適，除了不繫，還會用另外購買插銷阻斷車輛的警告音，或是將安全帶調鬆，甚至將安全帶繫在腋下。依法規，安全帶必須從左肩部到右臀部，其他都是違規。

他也說，安全帶未繫或未依規定繫好，最怕的就是翻車，人可能因此飛出車外，死亡風險更高。建議民眾為了自身及乘客安全，行車時最好都要繫好安全帶，以策安全。

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