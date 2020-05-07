　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未繫安全帶罰單照片模糊…男不認帳　「柯南」警打臉：這條白白沒斷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子未繫安全帶遭警方開單，畫面中可見白色物體未被安全帶遮住。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男未繫安全帶遭開單，因照片模糊辯看不出來，向警方及監理單位申訴仍遭駁回。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

開車務必要繫安全帶！陳姓男子今年初開車走國道4號遭警察拍到未繫安全帶，開出3000元罰單，陳男卻辯自己有繫安全帶習慣，認為「照片模糊」看不出有沒有繫，向警方及監理單位申訴，但都遭駁回。國道警方表示，照片中白色物體位置應遭安全帶遮住卻仍看見，足見未繫，民眾若不服仍可向法院提起行政訴訟。

國道公路警察局第三大隊泰安分隊今年1月19日，在國道四號高速公路執行取締未繫安全帶勤務，在西向12公里處拍到一輛白色小客車駕駛未繫安全帶，依法對車主也是駕駛陳姓男子逕行舉發，處罰3000元。

陳男3月接到罰單後，認為舉發照片模糊，根本看不清楚人，哪看得出來有沒有繫安全帶。他先後向警方及監理單位申訴，但卻都遭駁回。

國道警三大隊泰安分隊長陳繼昌表示，「警方無法確定違規，就不會開單！」此案從影片中可看到，畫面中有一處白色物體，其位置應該會有安全帶遮蔽，卻未遮住，可判定確實未繫安全帶。民眾若仍不服，可向法院提起行政訴訟，爭取權益。

陳繼昌說，部分民眾為避免繫安全帶的不舒適，除了不繫，還會用另外購買插銷阻斷車輛的警告音，或是將安全帶調鬆，甚至將安全帶繫在腋下。依法規，安全帶必須從左肩部到右臀部，其他都是違規。

他也說，安全帶未繫或未依規定繫好，最怕的就是翻車，人可能因此飛出車外，死亡風險更高。建議民眾為了自身及乘客安全，行車時最好都要繫好安全帶，以策安全。

年輕好簡單～～


【更多新聞】

獨／說她「冤親債主重」要改運！神棍掏下面：深入拉掉壞東西…男友聽這句傻眼

「台灣撐竿跳之父」夫妻驚爆惡意倒會欠千萬　許振芳：賣房還債負責到底

視友如親弟！火爆男不滿他隱瞞染毒　怒開槍「射到重殘全癱」判賠3679萬

ET快訊
獨／錢櫃大火北市懲處名單　消防副局長畢幼明10餘人在列
羅志祥神隱23天「現身買星巴克」！網目擊他帶行李箱：應該退房
6歲女童「獨自生活幼稚園」1年！爸媽都不來接…園長氣炸
韓粉大媽狂嗆罷韓志工：馬路不好嗎！　旁邊阿伯猛探頭…動作超有
300萬JAGUAR拍賣價剩9525元　竟藏一段悲傷愛情故事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒測0卻恍神…衰男撞上警車　秘密慘曝光

詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

啃老女碩士「設陷阱」恐怖凌虐弒母　罹思覺失調仍重判18年...3關鍵曝！

合成玻璃誆高檔珠寶詐貴婦500萬　服飾店闆娘硬拗：有收藏價值的藝術品

開車與女騎士碰撞！前北市議員搬出「聖嚴法師」…雙方無條件和解

看夜景險沒命！妙齡女深夜墜淡水海關碼頭　警消火速救援

想強行接回就醫女友遭拒　男友急診室狂毆護理師2分鐘

傳播妹面試抖喊：我未成年…他秒回「沒關係」！曝應付警「教戰守則」下場慘爆

囚禁孝子餵吃屎「瘋狂凌虐」　惡老闆身分曝光：原來是慈父

批司改會推陪審制將釀災　劍青檢改：勿利用殺警無罪趁亂偷渡修法

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

酒測0卻恍神…衰男撞上警車　秘密慘曝光

詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

啃老女碩士「設陷阱」恐怖凌虐弒母　罹思覺失調仍重判18年...3關鍵曝！

合成玻璃誆高檔珠寶詐貴婦500萬　服飾店闆娘硬拗：有收藏價值的藝術品

開車與女騎士碰撞！前北市議員搬出「聖嚴法師」…雙方無條件和解

看夜景險沒命！妙齡女深夜墜淡水海關碼頭　警消火速救援

想強行接回就醫女友遭拒　男友急診室狂毆護理師2分鐘

傳播妹面試抖喊：我未成年…他秒回「沒關係」！曝應付警「教戰守則」下場慘爆

囚禁孝子餵吃屎「瘋狂凌虐」　惡老闆身分曝光：原來是慈父

批司改會推陪審制將釀災　劍青檢改：勿利用殺警無罪趁亂偷渡修法

酒測0卻恍神…衰男撞上警車　秘密慘曝光

日本男生票選「女友貼心舉動」TOP5　第1名讓人回到初戀

紓困之亂》繁複程序換微薄補助，不熟標案的企業簡直無法存

美質疑病毒從武漢外洩　中共黨媒：美軍實驗室突關閉「才欠世界解釋」

新台灣國策智庫民調／阿中部長超夯！陳時中滿意度衝向93.39％

詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

超級大黃蜂F/A-18E戰機　2021年正式加入美空軍藍天使小組

德馨離婚10年爆戀「清皇族後裔」！　名廚男友親揭「正藍旗」家世背景真相

東奧首批台將／林郁婷正常訓練　只缺以戰養戰機會

立委謝衣鳳家人投資三大有線系統　被檢舉違反黨政軍條款

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

虐殺拉不拉多！兇殘男疑想脫罪隔天衝精神科

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

被酸恐龍法官！司法院怒回12字…關掉麥克風

坎坷少年遭凌虐　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛　

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

夫妻失和 JAGUAR名車遭棄置拍賣

即／痛毆母致死稱腦中有聲音控制　女碩士判18年

人夫激戰情婦　隔天他暴斃死在床上！元配還安撫小三

11歲兒目擊男友狠捅12刀！　她喊「快下車」慘1屍2命

更多熱門

相關新聞

李婉鈺妨害公務案　判刑4月加20日定讞

李婉鈺妨害公務案　判刑4月加20日定讞

前新北市議員李婉鈺，2017年底凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴，之後與鄰居起衝突，更搶奪警員密錄器，檢方依照妨害公務與強制未遂罪嫌提起公訴，一審將她判刑4月與拘役20日。案件上訴二審，高院審理時李婉鈺主張自己被員警吃豆腐，拒絕向員警道歉。全案於7日宣判，高院駁回上訴定讞。

怪招！　墾丁保護區赫見「水中釣魚」

怪招！　墾丁保護區赫見「水中釣魚」

年輕夫妻家務糾紛鬧自殺　內埔警苦勸阻憾事

年輕夫妻家務糾紛鬧自殺　內埔警苦勸阻憾事

時力提修工會法　盼給警消組工會

時力提修工會法　盼給警消組工會

太陽花政院版 逆轉改判有罪！ 「公民不服從」能否阻卻違法？如何拿捏分寸？｜行動法庭 第63集

太陽花政院版 逆轉改判有罪！ 「公民不服從」能否阻卻違法？如何拿捏分寸？｜行動法庭 第63集

關鍵字：

安全帶罰單國道警察照片監理站

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面