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「粉紅蕾絲小褲褲」擋住紅色BMW車牌！警還原事發經過...5萬網友全笑翻

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▲粉紅小內褲擋住車牌引起網友瘋傳。（圖／翻攝自微博）

實習記者任珈萱／綜合報導

這操作太巧了啦～大陸浙江一名網友在微博上貼出一段影片，裡面可以看到，網友拍下他前方一台紅色的BMW車牌竟被一條粉紅蕾絲小褲褲擋住，但因為擋車牌的在各國都算違法，所以警方也介入調查此事，但竟發現，小褲褲竟是「自己跑上去的」！

一名居住在浙江紹興的網友，日前開車外出時，發現前面一台紅色的BMW的車牌是被擋住的，由於這舉動算是違法行為，於是便將過程錄了下來，不過錄著錄著卻發現，擋住車牌的居然是一件粉紅小褲褲，讓他忍不住把影片po上微博與其他人分享。

影片上傳後，引來許多網友朝聖迅速瘋傳，引來超過5萬7000個讚。不過也因為小褲褲沒有完全擋住車牌，所以警方也依據車牌找到車主。但車主卻表示，完全不知情此事；這也讓警方調閱監視器畫面，還原事發經過。

原來那件小褲褲原本是一位居民洗好正在晾乾的，疑似因為被風吹掉，又這麼剛好掉落在車主的車頂上，就這麼跟著車主「一路來個城市旅行」，最後小褲褲又從車頂滑下來，勾在車牌上，所以才會形成影片中的畫面，警方也在徵詢過對方同意後將影片公開作證。

網友們看到影片後全都傻眼，紛紛表示「這也太巧了吧」、「這個不罰吧」、「如果被車主老婆發現有可能跳進黃河也洗不清，哪來的內褲？」、「幸虧有監控」、「冤枉啊」、「一定是特別的緣分哈哈哈哈哈」、「車主太冤了」。

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關鍵字：

浙江小褲褲車牌

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