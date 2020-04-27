改裝車車牌遭註銷還上街趴趴走　勇警掏槍喝令駕駛「下車」開罰

▲員警喝令男子下車，但對方卻回嗆，雙方對峙。（圖／翻攝彰化踢爆網）

記者李忠憲／彰化報導

賴姓男子開著未掛車牌的改裝車在彰化市金馬路停等紅燈，遭巡邏員警盯上，掏槍喝令下車。賴男竟還當場回嗆還講電話，雙方對峙後，男子才乖乖配合。原來，該車逾檢車牌遭註銷，警方依法對他開出罰單，最高可罰10800元罰單。網友除批男子「不乖乖配合還大小聲！」也讚揚說「警察大人辛苦了！」。

臉書社團《彰化踢爆網》27日有人PO文並附上照片及影片，只見一輛黑色改裝小客車未懸掛車牌，在彰化市金馬路停等紅燈，一輛警車經過，立刻停在他右前方，2名警察下車後，其中一員立刻掏槍，並喝令車上駕駛「下車！」，場面十分緊張。

▲▼員警一下車就掏槍喝令駕駛下車。（圖／翻攝彰化踢爆網）

車上的賴姓男子雖配合下車，卻一手拿手機講電話，絲毫不理會員警。2警喝令他將東西放下，他竟回嗆說「我要打電話啦！」接著還嗆「我有行照啦！我有行車紀錄器！」，沒有想配合的意思。雙方對峙一陣子後，賴男才乖乖配合，整個過程被民眾拍下。

網友說，「都準備開槍了！么壽！」，有人大罵賴男「沒掛車牌，配合警方臨檢就好，是在大聲什麼！」而大多數網友則對於員警認真執法給予肯定，並說「警察辛苦了！」

彰化分局泰和派出所長侯春發表示，2員警巡邏時發現未懸掛車牌轎車於路上行駛，合理懷疑該車是否涉案或是贓車，因此，利用該車停等紅燈時上前攔查，為避免該車不配合駛離危及用路人安全，因此使用警械戒備，要求該車靠邊受檢，盤查後依規定製單舉發違規，最高可罰10800元。

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