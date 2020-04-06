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違規遇攔查遭控「衝撞警車」逃逸　男辯：鑽縫隙不小心！法官判無罪

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▲▼海山警分局加強攔檢，2小時內抓了54件噪音改裝車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲薛男日前機車未懸掛車牌上路遭警攔查，他見情勢部隊趕緊加速逃逸。（示意圖，與本案無關／記者陳豐德翻攝）

記者徐愷昕／台南報導

薛姓男子日前凌晨騎車因未懸掛車牌遭警攔查，他見狀即加速逃逸。警方緝捕過程中，薛男駛入一死巷，見警方阻擋在前已沒有退路，他竟騎機車加速衝撞警車，被依妨害公務罪嫌起訴。薛男辯稱，自己沒有衝撞之意，只是想從旁邊空隙騎出去，怎料員警剛好打開車門，所以才撞上。法院審理時因認為檢方起訴罪證不足，判薛男無罪。可上訴。

薛男2019年7月9日凌晨4時23分許在路上騎車，因機車未懸掛車牌遭警示意攔查，為了不被緝捕，他趕緊加速逃逸，怎料警方尾隨在後不斷鳴笛、按喇叭，隨後一個轉彎，他駛入了歸仁區民權八街內，見該處為死巷且有一巡邏車阻擋在前，為了逃逸竟加速衝撞警車，以強暴方式阻礙員警執勤公務。

薛男隨後被依妨害公務罪嫌起訴，但台南地院審理時，薛男辯稱自己沒有衝撞警車、妨害公務之意，「我當時只是要從縫隙中逃走，怎料員警會開車門，因閃避不及才會撞上。」

法院勘驗行車紀錄器、員警職務報告及工作紀錄簿發現，薛男當下確實並非直接衝撞警車車頭及員警，且他在第1次欲從警車左側逃逸失敗後，便迅速以腳倒車，改繞至右側打算從旁邊縫隙逃走，是因員警此時剛好將車門打開，薛男才會閃避不及撞上去。法官審結認為檢察官所舉證據不足，實在難認薛男有妨害公務之意，判他無罪。全案仍可上訴。

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