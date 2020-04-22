屏東監理站標售8888、9999車牌　起標價6000元

▲屏東監理站標售8888（發發發發）、9999（久久久久）車牌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站於4月26日上午08時至4月28日上午09時辦理新式車牌後四碼「8888」（發發發發）、9999（久久久久）第一次網路競標作業，參加競標民眾要備妥自然憑證IC卡及晶片讀卡機，並加入監理服務網會員，即可至監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw)競標。

屏東監理站說，這次競標車牌，為自用大貨車號牌『KEM-6001~8000』、自用辦拖車『HAB-8801~8900』及普通重型機車「NEM-0001~9999」。

競標牌照號碼依級別與底價金額分為：第1級牌(為4碼同號如8888發發發發、9999久久久久招標底價（汽車）新台幣6000元、（機車）新台幣3000元；第2級(為雙雙對對前小後大如6688、8899及步步高升如5678、6789)招標底價（汽車）新台幣3000元、（機車）新台幣2000元；第3級招標底價（汽車）新台幣3000元、（機車）新台幣2000元之牌照號碼(第1、2級招標牌照號碼以外之號碼，由前述號牌號碼區間內自選之號碼為第3級)。

至於領牌時間則於得標轉帳時間截止後，隔一工作日開始，再攜帶轉帳證明單及車輛相關資料辦理領牌手續。民眾如有疑問，可至高雄區監理所網站查詢或電話08-7666733轉127王先生洽詢。

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