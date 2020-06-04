「陣頭、比丘」都是職業！　衛福部：同樣可領急難紓困1萬元

▲衛福部表示，陣頭屬於藝文人員紓困措施範圍。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情造成台灣傳統遶境習俗全面停辦，日前傳出台中有一名從事陣頭的民眾想申請紓困金遭拒，認為陣頭只是打零工。對此，衛福部經過討論後也決議放寬規定，陣頭和不分宗教的神職人員同樣可以申請擴大急難紓困。

衛福部社工司副司長蘇昭如說，衛福部負責因應疫情急難紓困，除了協助各部會、各產業紓困措施之外，沒有被照顧到的職業，符合原來有工作，沒有參加勞農軍教相關保險，也沒領其他部會相關補貼民眾，若有受到疫情影響，是可以跟居住地的公所提出申請，衛福部就會進一步做釐清。

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▲紓困補助一開放申請，不少民眾都去申請。（圖／記者黃子倩攝）

▲比丘屬於宗教專業人員，也可以申請紓困。（圖／記者張一中攝）

蘇昭如說，近日開會中的確有縣市政府的人提出這樣的問題，進一步詢問後，在文化部規範中，陣頭是「藝文人員」紓困措施範圍裡面，陣頭屬於藝文活動，因此也可以走藝文人員的紓困。

而在比丘和比丘尼方面，詢問內政部後，確定比丘、比丘尼屬於「中華民國職業標準分類」的「宗教專業人員」，因此如果因為疫情關係影響收入，經過舉證就可以申請擴大急難紓困。

蘇昭如強調，急難紓困沒有特別針對哪一類人說可以或不可以，是因為有民眾遇到類似問題，地方政府提出詢問，衛福部後續和各部會了解後，確定該工作有分類在相關行業裡，因此這類人員也同樣可以申請急難紓困。

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