每日500人限2盒！　彰化華新口罩觀光工廠6月6日開放

▲彰化華新口罩觀光工廠將於6日重新開放。（圖／華新醫材提供）

記者唐詠絮／彰化報導

自從中央對口罩大廠啟動徵收口罩後，彰化華新觀光工廠年出初立即配合政策休館，將所有人力全投入國家口罩隊，至今近5個月以來，有更多民眾期待觀光工廠能早日重新開館，如今隨著解禁可以自由買賣，館方也宣布6月6日上午9時對外開放，每周星期六、日兩天發500張號碼牌，每人限購2盒。

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▲彰化華新口罩觀光工廠將於6日販售鑽石型口罩及C型雲朵型口罩。（圖／華新醫材提供）

彰化中衛生產的彩色口罩，不開放員購，每日生產75萬片，除了政府徵收外，其餘近40萬片全數在電商平台販售，秒殺的程度令人驚奇。而華新行銷企劃徐誌遠指出， 6月1日起防疫指揮中心指示口罩解禁，華新至6月30日仍有40%日產量需配合政府徵收，尚無法全面正常供貨。口罩觀光工廠六月份暫定每週只有開放兩天現場購買，其他時間仍維持休館，未來視情況再調整。

▲彰化華新口罩觀光工廠將於6日重新開放。（圖／華新醫材提供）

徐誌遠也說，目前提供民眾開放購買的有4種口罩皆為50片盒裝，平面型（成人／盒350元）、鑽石型（成人、兒童/盒500元）、C型雲朵口罩（兒童/盒500元），未來才會陸續上市迪士尼及彩虹馬等等的口罩，也提醒民眾，觀光工廠營業時間每周六、日(早上9點至下午5點，售完為止) ，其他時間休館，目前暫不開放團體及一般遊客參觀。

相較中衛販售每盒平面口罩50片300元的價格，華新定價高1元，其他功能型口罩則是定價1片10元，售價已經在網路引起議論，未來口罩價格是否還會變動，則有待進一步觀察。

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