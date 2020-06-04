三倍券爽換4687元！他轟神邏輯「掏1千非必要消費」：真的騙肖

▲三倍券可用於百貨公司！（示意圖／記者陳凱力攝）



網搜小組／劉維榛報導

三倍券7月15日上路，經濟部長沈榮津信心喊話，可望創1000億經濟效益，民眾還能以1000元獲得4687元價值！不過有網友越想越怒，質疑「現在沒事還要掏1千的不樂之捐～真的是在騙肖！」

一名網友在PTT以「想問三倍券的奇怪邏輯？」為標題怒轟，起初本以為政策是消費1000元，可拿著消費證明去公家單位換3000的券，「這樣至少能換到物價4000元的消費質。」結果是「2千萬人先掏1千給政府，等於國庫收到200億」，民眾實際也只能消費2000元，讓原PO傻眼直呼，「沒事還要掏1千的不樂之捐～真的是在騙肖！」

請繼續往下閱讀...

原PO越想越怒，平時喜歡在家做飯的他，1000元買民生物資可以用好久，偏偏「3千的券不能買民生物資，要我們隨便亂花，做非必要消費...以前非必要消費都是出國花呀，台灣就是民生日常過日子，大家日常家中，早已物質過剩啦！」

針對紓困之亂，原PO也質疑，「之前防疫政院說撥幾百億下來給觀光運輸先紓困了，（那時大家都問錢哪來？）現在就是挖東牆補西牆，全民買單，我們每個人都很健康沒染疫，還繳健保費二十幾年，還配合防疫，結果就是圖利少少一部分人（勞工紓困一百多萬人，中低收入來來去去也就是那幾萬人）。」

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）



最後，原PO還想問，「疫情影響到的產業都紓困了，到底政府收我們這200億是怎樣規劃運用喇？不想白掏1千出去！」文章曝光後，底下網友也有感回應，「自己花錢買自己繳的稅金，哈哈」、「 政府先收200億，到年底才換給店家，中間利息也不少錢吧」。

另一派卻持贊同看法，「不爽不要領啊，沒強迫你花1000」、「可以買民生物資啊 我要買奶粉尿布、機車換個胎就差不多了」、「這是政府只出2000， 但可以達到3000／人 的消費，沒逼你花1000的意思啦」、「對政府來說，你等於花了1000+3000」、「結果到時候還是花的很開心，真香」。

▲網友戰翻了！（圖／翻攝PTT）



對於三倍券的使用範圍，蘇貞昌日前表示，只要拿到就隨你用，吃喝玩樂都可以，不論護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可。至於無法使用的範圍共有11類，包括電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值等。

►買太多票券沒用完，該如何處理呢？