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經濟部：三倍券與禮券法源不同　政府無違法

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▲經濟部次長林全能出席4日行政院會後記者會。（圖／行政院提供）

▲經濟部次長林全能出席4日行政院會後記者會。（圖／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

行政院2日推出將於7月15日上路的「振興三倍券」，民眾需「花1千元換3千元」，並規定使用期限則至今年12月31日止，因此消基會就質疑，若民眾需花錢購買三倍券，比照禮券規範就不應該限制使用期限，政府恐有帶頭違法之嫌。對此，經濟部次長林全能4日澄清，三倍券是由《紓困振興條例》授權經濟部訂定，跟禮券本質上不大一樣。

消基會3日指出，依據《商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項》規定，裡券不能設定使用期限，要能找零，且儘管三倍券是政府希望能快速振興經濟，發送給民眾的禮券，但其中民眾自付1千元，因此若民眾在截止日後尚有餘額，應全額退費。

對此，林全能表示，三倍券跟禮券是完全不同直行事項，禮券是依據《消費者保護法》的權益專章第二章，是有一個禮券定型化契約的記載規定，但其規定是規範消費者跟企業間的權利義務；而三倍券是依據《紓困振興條例》第9條第3項，授權經濟部訂定紓困振興辦法所執行的振興措施，這措施在疫情緩和上，可以快速振興經濟，跟民間禮券性質完全不同。

林全能強調，政府並沒有違法，而是依據法律執行，在本質上禮券跟三倍券目地不大一樣。

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