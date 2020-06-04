振興三倍券「找零」違法？經濟部回應了

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記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌近日公布，振興券正式定名「三倍券」，為了刺激消費，由政府出錢，讓民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」，內含200元券五張、500元券四張。面對藍營質疑三倍券不能「找零」，等於排除小攤商，對此，經濟部4日在行政院會後記者會回應，民眾不能要求攤商找零，但若攤商依服務需求找零也不會強制執法。

針對外界對三倍券是否能找零相關疑問，經濟部回應，三倍券有明確規定不能找零，在此規範下，民眾不能要求攤商要找零，但如果攤商因為服務需求替民眾找零，政府會去協助攤商一起思考是否是以推出組合商品的方式進行，這比強制執法來的好。換句話說，等同政府不會限制攤商不得找零。

三倍券預計七月中正式上路，可以使用在實體店面、護髮美甲、餐廳、百貨、書店、夜市、市場、旅遊住宿等。值得注意的是，在不能使用的範圍部分，行政院也做出了禁止規範，包括：電商、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等範疇，都不能使用三倍券。

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