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幕後／三倍券禁電商沒轉彎！3大類「白名單」消費者一看就懂

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▲政府規劃「藝文、體育、旅遊票券白名單」讓電商業者也能參與振興饗宴。（圖／pixabay）

▲政府規劃「藝文、體育、旅遊票券白名單」讓電商業者也能參與振興饗宴。（圖／pixabay）

記者蔣婕妤／台北報導

「振興三倍券」即將在7月中上路，排除電商網購盼能刺激受衝擊商家，外傳經濟部原規劃認「統一編號」辨識是否為電商，後來改成認「平台」。經濟部澄清，「政策轉彎」的說法是嚴重誤解，「藝文、體育、旅遊票券」三大類網路消費本來就沒有被禁止。政策幕僚進一步指出，政府預計透過「白名單」規劃，讓有販售門票等綜合性網購業者也能參與這場振興盛宴，同時讓民眾一看就明白哪些消費適用振興範圍。

政策幕僚表示，面對疫情衝擊經濟，政府訂定「紓困」及「振興」兩階段因應。之所以排除電商，主要因為振興的目的本就是要讓民眾「走出去」消費。疫情衝擊讓民眾不願出門消費轉而線上購物，也因此電商業者受到的衝擊相對較小，如果民眾將三倍券拿來消費在線上看片等等，對刺激經濟的效果不大。

政策幕僚指出，政府推出振興就是要幫助衝擊最大的產業，「藝文、體育、旅遊票券」本來就在適用範圍內，也因此線上購票、實地消費，例如透過網購平台購買旅遊行程的狀況，不會因為是電商就被排除。

針對部分媒體報導稱政府要透過「統一編號」來判定是否是電商，政策幕僚澄清，這個說法是錯誤的，當出在會議中討論時，確實有人提議，不過並沒有被列入主要意見。他舉例解釋，例如旅行業者同時有門市跟線上平台，但同一家業者統一編號本來就一樣，所以無法藉由「統一編號」判斷。

政策幕僚說明，電商的判定，如果是售票網等性質單純的平台，當然可以直接納入適用振興的範圍，不過，如果是綜合性的電商，例如博客來同時有一般網購也有售票功能，這時該如何判斷？政府將以「白名單」方式來因應。

政策幕僚解釋「藝文、體育、旅遊票券白名單」規劃，如果電商業者有意願參與這次的振興計畫，可以透過在平台內「專區購物」等方式來參與。例如將售票等符合振興方案的相關內容納入一個專區，只要符合規定政府就會予以認定，認定方式目前考慮給予「證認標籤」的方式讓民眾一看就能清楚判斷，該專區內的消費都能使用三倍券。

政策幕僚強調，電商業者是否要參與是自由市場，政府不會強制規定，只要有意願的業者都可以參與這場振興盛宴，符合資格的名單會是滾動式的，只要業者有意願隨時都能加入。

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