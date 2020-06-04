超疼妻遭背叛！送小孩學跆拳道…她竟愛上24歲小鮮肉教練　綠帽警崩潰了

▲疼妻的員警得知心愛的枕邊人外遇，對象竟是小孩的跆拳道教練，心情相當崩潰。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／新北報導

43歲的新北謝姓員警與妻子婚後育有兩子，2016年間把孩子送往跆拳道館上課，不過他卻意外發現妻子與24歲的祝姓跆拳道教練展開婚外情，警察身心受創甚至得服用抗憂鬱藥物，因此決定向祝男求償100萬元。

判決指出，謝男發現妻子與祝男自2018年11月起便開始偷偷交往，地下情長達一年時間，時常到各地出遊，還會夜宿外縣市酒店發生關係，看到手機對話紀錄、口服避孕藥等證物，心情相當崩潰，而謝男其實還是一名抗癌鬥士，原本透過定期回診已使病情穩定，不過得知妻子外遇一事後，情緒開始憂慮，必須服用抗憂鬱藥物，藥物緣故還曾害他發生車禍。

對此，祝男表示，他只願意以金額10至20萬元分期匯款，每月給付1萬5千元至2萬元和解。

法官勘驗相關對話內容、證物後，確認祝男行為已破壞謝男婚姻圓滿，考量兩造身分地位、經濟狀況，最終新北地院判謝男獲賠22萬元為適當，全案仍可上訴。

據了解，謝男是一名勇警，多次勤務中都展現高超能力，順利破解案件，曾罹患大腸癌的他也非常感謝妻子的陪伴，為妻子舉辦慶生驚喜，如今得知外遇一事，內心可說是受到極大打擊。



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