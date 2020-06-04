　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超疼妻遭背叛！送小孩學跆拳道…她竟愛上24歲小鮮肉教練　綠帽警崩潰了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲婚姻，通姦，外遇。（圖／視覺中國CFP）

▲疼妻的員警得知心愛的枕邊人外遇，對象竟是小孩的跆拳道教練，心情相當崩潰。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／新北報導

43歲的新北謝姓員警與妻子婚後育有兩子，2016年間把孩子送往跆拳道館上課，不過他卻意外發現妻子與24歲的祝姓跆拳道教練展開婚外情，警察身心受創甚至得服用抗憂鬱藥物，因此決定向祝男求償100萬元。

判決指出，謝男發現妻子與祝男自2018年11月起便開始偷偷交往，地下情長達一年時間，時常到各地出遊，還會夜宿外縣市酒店發生關係，看到手機對話紀錄、口服避孕藥等證物，心情相當崩潰，而謝男其實還是一名抗癌鬥士，原本透過定期回診已使病情穩定，不過得知妻子外遇一事後，情緒開始憂慮，必須服用抗憂鬱藥物，藥物緣故還曾害他發生車禍。

對此，祝男表示，他只願意以金額10至20萬元分期匯款，每月給付1萬5千元至2萬元和解。

法官勘驗相關對話內容、證物後，確認祝男行為已破壞謝男婚姻圓滿，考量兩造身分地位、經濟狀況，最終新北地院判謝男獲賠22萬元為適當，全案仍可上訴。

據了解，謝男是一名勇警，多次勤務中都展現高超能力，順利破解案件，曾罹患大腸癌的他也非常感謝妻子的陪伴，為妻子舉辦慶生驚喜，如今得知外遇一事，內心可說是受到極大打擊。


►卸妝、清潔、按摩、保養一次完成


二手票券豐富你的生活


【更多新聞】

娶我女兒要給55萬...神鬼繼父「1人飾2角」連傳28封訊息　純情男遭詐170萬

台商包二奶竟要女兒「賺錢給妹妹」！嗆正宮「別再逼人亡」挨告結果出爐

剛簽承諾書「不會亂來」！風流男就刷交友軟體約砲…為錢恐嚇妻：把你宰了

ET快訊
快訊／休旅車行駛北海岸　女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死
妙齡女全裸走出浴室…發現大叔「隔窗偷窺」　她用妙招逮到人
快訊／台灣端百億吸科技巨頭設廠名單曝　亞馬遜、Google入
李榮浩悄準備「生日3大禮」！楊丞琳哭到鼻子紅：謝謝老公
日23歲男大生持「十字弓」掃射家人！釀2死2傷
4億身家包租公偷吃越傭　空姐人妻慘被當工具人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

快訊／休旅車行駛北海岸　石門女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死

快訊／北市大安區意外！貨車載廢棄物「一路滑進地下室」…撞爛入口鐵捲門

人夫偷腥被正宮告　夥同小三小四找檢察官想解套！繳51萬元遇到冒牌貨

洩竹竿性侵案遭判刑　監院員工告4長官違法調通聯！法判無罪：王建煊下的令

妙齡女全裸走出浴室…發現變態大叔「隔窗偷窺」　她用妙招脫身並逮人

台南老翁騎腳踏車遭自小客車撞死　女駕駛辯：陽光刺眼沒看到　

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

快訊／休旅車行駛北海岸　石門女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死

快訊／北市大安區意外！貨車載廢棄物「一路滑進地下室」…撞爛入口鐵捲門

人夫偷腥被正宮告　夥同小三小四找檢察官想解套！繳51萬元遇到冒牌貨

洩竹竿性侵案遭判刑　監院員工告4長官違法調通聯！法判無罪：王建煊下的令

妙齡女全裸走出浴室…發現變態大叔「隔窗偷窺」　她用妙招脫身並逮人

台南老翁騎腳踏車遭自小客車撞死　女駕駛辯：陽光刺眼沒看到　

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

外國廠商來台恐排擠效應？　經濟部：帶動供應鏈、中小企業

口罩、PS4悠遊卡搶爆！神人一整天「終極時間管理」...結局曝光　網秒懂認證

疫情下的俄羅斯紅場閱兵　陸專家：解放軍參加的機率很大

LIVE／確診住院治療剩8人「台灣逐步解封」　指揮中心14時說明

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

頭頂毛毛的...抬頭見「謎之貓眼」鄙視監看！　她嘆：燈被踩爆

快訊／休旅車行駛北海岸　石門女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

露營區木屋倒塌　露友脊椎粉碎性骨折

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

她離職刪除粉專　女老闆討賠213萬

包租公偷吃越傭　空姐人妻慘當工具人

即／高雄女深夜見男友！6hrs後全裸墜樓亡

他1萬元得標賓士！中檢收錢不交車…關鍵原因曝

「瘋狗」警踢斷民眾腳　擺爛2年拒賠償

科技高層睡人妻　姦情一曝光秒縮

即／南投工程車載「H型鋼樑」碰撞機車！騎士送醫不治

更多熱門

相關新聞

人妻外遇產子卻夭折　老公離婚後驚覺綠炸

人妻外遇產子卻夭折　老公離婚後驚覺綠炸

李姓人妻出軌周姓小王，2人交往2年的時間，以平均每周2次的頻率發生關係，李女還因此懷孕產子，但小孩在出生當天即夭折，遺體也在醫院冰存1個多月。李女的徐姓丈夫一直到離婚5個多月後才知道自己遭戴綠帽，氣得提告求償。不過，因通姦除罪化，刑事部分免訴，而民事部分則以移至民事庭審判中。

17歲小王不肯跟老婆分手！他在三太子前把人打成失智

17歲小王不肯跟老婆分手！他在三太子前把人打成失智

包租公偷吃越傭　空姐人妻慘當工具人

包租公偷吃越傭　空姐人妻慘當工具人

老公LINE收佛系告白　正宮看到傻眼

老公LINE收佛系告白　正宮看到傻眼

正宮見親子鑑定怒告通姦　小三：那晚一次就中

正宮見親子鑑定怒告通姦　小三：那晚一次就中

關鍵字：

外遇偷吃小王

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面