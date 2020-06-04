老公LINE收佛系告白「讓我們家和萬事興」　正宮傻眼告討50萬

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義鄭姓人妻去年11月間意外發現丈夫與沈姓女子關係不單純，後來還在LINE對話中找到互訴情意的證據，例如「你的奔波與辛勞，點滴在心頭，期待安定日子早點來」、「千言萬語，難以道盡，唯有祝福與期待，雨過天晴，撥雲見日，讓我們家和萬事興」，氣得提告求償50萬元，最後獲判賠償5萬元，全案仍可上訴。

▲沈女否認與鄭女丈夫有不正當的關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

鄭女發現丈夫在LINE上與沈女互稱老公、老婆，對方還傳來充滿關心的字句，包含「你可知道（我）有多想你嗎？知道你出遠門，心裡更希望你快回，我很乖」、「這陣子辛苦你了，你的奔波與辛勞，點滴在心頭，期待安定日子早點來，不忍看你如此辛勞，壓力影響你情緒，原本慈祥樂觀的你，這陣子卻要如此！讓我既怕又心疼，只能沉默代表對你的情感，希望你少發脾氣，以免影響身體安康，更顯你能活力十足，笑口常開。千言萬語，難以道盡，唯有祝福與期待，雨過天晴，撥雲見日，讓我們家和萬事興」。

除了這段「佛系告白」之外，鄭女還發現沈女多次傳送曖昧訊息約丈夫見面，可見兩人早已超越普通朋友的情誼，她原本希望小三可以自行消失，所以一直隱忍，沒想到他們仍持續往來，高調到連左鄰右舍都開始指點竊論，讓她身心受到嚴重打擊，這才決定提告求償50萬元。

▲鄭女在丈夫的LINE發現許多曖昧對話。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

對於被指控為小三，沈女辯稱，僅靠上述LINE對話根本無法證明兩人有過度交往行為，「我住院開刀剛出院，她就侵門踏戶跑來欺辱我」，當時因為服藥的關係精神狀況不佳，加上感到害怕，所以不管鄭女說什麼都回答「好」，實際上鄭女的丈夫從未在她的住處過夜，唯一一次前來也只是討論房屋買賣的事而已。

不過，嘉義地院簡易庭調閱沈女與鄭女丈夫的對話紀錄，發現她多次稱呼對方為老公，例如「老公，不要再算了」、「我知道老公很疼我」等等，這顯然已經逾越男女間正常社交往來範疇，不是一般異性同事或朋友之間會出現的對話，的確侵害鄭女的配偶權，且情節重大，衡量雙方經濟收入等因素後，裁定應賠償5萬元較為適當，全案仍可上訴。