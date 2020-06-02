剛簽承諾書「不會亂來」！風流男就刷交友軟體約砲…為錢恐嚇妻：把你宰了

▲人妻指控丈夫明明答應「婚後不再約砲」卻食言，還惡言相向，崩潰求償60萬。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名人妻小芳（化名）指控，丈夫婚前雖愛使用交友軟體約砲，但婚後已簽下承諾書，向她保證不會與其他女人有往來，但對方卻食言還多次恐嚇她「帶一桶汽油跟你同歸於盡」、「把你宰了」等語，令她身心俱疲，決定求償60萬元精神賠償。

判決指出，小芳主張，與丈夫於2018年8月結婚後，丈夫雖寫下「本人保證永遠深愛小芳小姐，如有違背承諾所有房地產、資產、現金歸小芳做損失補償…（也不能外遇愛別的女生），不結交其他女人」等承諾字句，卻未能實行這項諾言，目前兩人已協議離婚，結束1年3個月的短命婚姻。

小芳指出，丈夫婚後持續滑交友軟體約砲，還會與前女友藕斷絲連，另外兩人因房屋款事情大吵，丈夫不但賞巴掌，甚至還恐嚇她「我跟你講，你不跟我算清楚，我就帶一桶汽油跟你同歸於盡。」、「你小心看著好了，你真的惹火我」、「你如果跟我亂搞這個錢，我就把你宰了」。

對此，小芳丈夫辯稱，小芳提供手機畫面並沒有取得他的同意，恐嚇一事也是小芳刻意擷取片段說明，無證據能力等，聲明要駁回小芳告訴。

法官勘驗說詞及相關證據，確認小芳丈夫行為確實與其他女生有逾越一般朋友的關係，不過考量小芳丈夫擔任業務開發，有些公務上的需求還是會與異性接觸，兩人的承諾書難認有法律上的效益，因此新竹地院最終判小芳獲賠7萬元為適當，全案可上訴。

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