每周2次交纏小王！人妻產子卻夭折　遺體冰1個月才處理…老公離婚後驚覺綠炸

▲妻子外遇產子，人夫直到離婚後才發現，頭頂瞬間冒綠光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

李姓人妻出軌周姓小王，2人交往2年的時間，以平均每周2次的頻率發生關係，李女還因此懷孕產子，但小孩在出生當天即夭折，遺體也在醫院冰存1個多月。李女的徐姓丈夫一直到離婚5個多月後才知道自己遭戴綠帽，氣得提告求償。不過，因通姦除罪化，刑事部分免訴，而民事部分則以移至民事庭審判中。

判決書指出，李女出軌周男，而對方明知她已婚，卻仍與她交往，自2016年間起至2018年間，2人在周男住處以每周2次的頻率發生性關係，李女還因此懷孕，並在2018年6月30日產下一子，但孩子出生當天即夭折，遺體還在醫院冰存了一個多月。

李女2019年3月間與徐男經法院調解離婚，然而，離婚5個月後，徐男卻在里長的通知下，得知自己遭戴綠帽，李女甚至還懷孕生子，氣得向2人提告求償。不過，由於通姦除罪化，刑事部分免訴，而民事部分目前已移至民事庭，判決結果將帶法官審判。

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