17歲小王不肯跟老婆分手！他氣炸在三太子前「把人打成失智」…丟包醫院門口

▲▼陳男愛上有夫之婦被毒打丟包。（資料圖／東森新聞，下同）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名王姓人夫發現，17歲的陳姓友人竟跟老婆搞外遇，將對方拉到三太子廟前談判喝酒，逼迫對方立誓「將跟人妻分手」遭拒，一怒之下他竟與另外2名友人持鐵棍狂毆，將陳男打成失智。一審分別依傷害致人重傷罪、傷害罪判王男及2名友人3年6個月、2月及3個月有期徒刑，王男上訴高等法院，日前判決出爐！

判決指出，2016年1月27日晚間王男發現陳男跟妻子有曖昧瞬間氣炸，將對方載往新北土城一間「天靈靈三太子廟」談判，並逼陳男在神明面前發誓「將跟人妻分手」，孰料，對方竟拒絕，王男見狀氣炸，抄起路邊的鐵棍就往陳男身上狂毆，導致陳男嚴重內出血，而王男的2名友人也出腳猛踹，3人見陳男手腳鮮血狂流這才罷休，並將全身多處骨折的陳男開車載往土城一間醫院門口丟包。

但由於醫院當時已休診，陳男獨自搭乘小黃回家，最後被室友發現倒臥樓梯間內，送醫後因傷勢過重，院方還一度發出病危通知，最後雖撿回一命，但被診斷出有輕度失智，時常有怪異舉動、大叫，還會拿玩具丟人，退化行為類似小孩。

王男到案供稱，談判時陳男曾嗆聲，「我跟你妻子才是真愛」，並要求他離開這段感情，他才會情緒失控出手痛毆，雖然他辯稱，只有打陳男手腳，沒有打頭部，但新北地方法院查閱相關病例後，認為他出手毆打與陳男失智有相當的因果關係，分別依傷害致人重傷罪、傷害罪判王男3年6月另外2名友人2月、3月有期徒刑。

案經上訴高等法院，法官審酌雙方事後已以150萬元的金額達成和解，目前已履行45萬元，等理由，撤銷原判決，改依犯傷害致人重傷罪，判王男有期徒刑3年。全案仍可上訴。

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